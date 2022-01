La version européenne du Samsung Galaxy S22 sera bien équipée de la puce Exynos 2200

by

Nous comptons tous les jours avant que Samsung ne dévoile le tout nouveau Galaxy S22, et d’après les informations dont nous disposons actuellement, le lancement devrait avoir lieu dans les premiers jours de février. En d’autres termes, nous sommes à moins d’un mois du moment où le nouveau Galaxy S22 verra le jour, il est donc logique que de plus en plus d’informations sur l’appareil arrivent sur le Web.

Le Galaxy S22 et la puce Exynos 2200 ont connu de multiples remous depuis des mois. La société a d’abord retardé l’annonce de la puce — elle était initialement prévue pour le 11 janvier 2022 — avant de présenter plus tôt dans la journée le chipset alimenté par un GPU AMD. Cette fois, ce que nous avons ici est le premier listing de magasin du Galaxy S22, avec les gens de GalaxyClub affirmant qu’il s’agit de la version européenne de l’appareil.

Il n’est pas inhabituel que le Galaxy S22 apparaisse en ligne si tôt, mais d’un autre côté, cela semble indiquer quelque chose dont tout le monde pourrait ne pas être fan.

Cette version européenne du Galaxy S22 semble être livrée avec une puce Exynos sous le capot, Samsung devrait donc s’en tenir à sa précédente approche et ne proposer que la variante Snapdragon aux États-Unis. Selon le rapport, des smartphones Samsung portant le numéro de modèle SM-S901B, SM-S906B et SM-908B ont été listés sur un site Web européen. Les numéros de modèle n’ont pas de « E », mais un « B » à la fin, ce qui signifie probablement qu’ils sont dépourvus de la puce Qualcomm et sont équipés de puces Exynos.

Au début du mois, plusieurs informateurs ont affirmé que les Sud-Coréens pourraient changer de stratégie et proposer le Galaxy S22 équipé d’une puce Snapdragon aux côtés de son homologue Exynos en Europe, mais bien sûr, cela n’aurait pas beaucoup de sens d’un point de vue commercial.

Une puce moins véloce que la puce de Qualcomm ?

Étant donné que le modèle Qualcomm a souvent été loué pour ses performances supérieures à celles de la puce Exynos, il va sans dire que de nombreuses personnes opteraient pour cette version. En fin de compte, le Galaxy S22 équipé de puce Exynos 2200 fraîchement annoncée souffrirait non seulement en termes de ventes, mais aussi en termes d’image, puisqu’il s’agit d’un appareil Samsung équipé d’une puce Samsung.

Comme indiqué précédemment, Samsung a annoncé le chipset Exynos 2200 plus tôt dans la journée. La société n’a pas encore révélé la vitesse d’horloge des cœurs, mais elle a révélé que le chipset basé sur un processus de nœud de 4 nm sera équipé d’un cœur ARM Cortex X2, de trois cœurs Cortex A710 dédiés à la performance (équilibrés pour l’efficacité) et de quatre cœurs Cortex A510 basés sur l’efficacité énergétique. En outre, il sera équipé du GPU Xclipse d’AMD qui permettra l’accélération ray tracing par le matériel et l’ombrage à taux variable sur les mobiles.

Bien sûr, tout n’est pas encore confirmé à ce jour, donc étant donné que nous ne sommes qu’à quelques semaines de l’annonce officielle du Galaxy S22, une petite dose de scepticisme est toujours de mise.