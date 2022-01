Samsung dévoile la Galaxy Tab S8 Ultra et son encoche sur son propre site Web

Attendue depuis un certain temps maintenant comme les successeures des Galaxy Tab S7 et Tab S7+ de 2020, la famille ultra-haut de gamme Galaxy Tab S8 a essentiellement cessé d’être un secret il y a environ 8 mois.

Une page d’assistance de Samsung pour Bixby vient peut-être de nous donner notre premier aperçu officiel de la prochaine tablette phare de la société. L’image, qui a été repérée par 91Mobiles, montre un smartphone Samsung à l’aspect familier aux côtés d’une tablette à l’aspect très inhabituel, avec une encoche que Samsung a sauvagement raillée lorsqu’elle a été introduite pour la première fois sur l’iPhone X.

Les rapports suggèrent que cette nouvelle tablette dotée d’une encoche sera appelée Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, et elle pourrait être annoncée dès le mois prochain.

Le design présenté sur l’image du site de Samsung correspond à des rendus non officiels de la tablette publiés en octobre dernier, à des images ayant fait l’objet d’une fuite en décembre et à des détails ayant fait l’objet d’une fuite de WinFuture ce mois-ci. Si l’on en croit ces détails non officiels, la tablette Android disposera d’un écran OLED de 14,6 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2 960 x 1 848 pixels. Cette encoche logerait deux caméras frontales de 12 mégapixels. On ne sait pas exactement à quoi peut servir le deuxième capteur, mais d’autres appareils ont ajouté des caméras ultra-larges pour les selfies de groupe.

En interne, la tablette fonctionnerait avec le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, associé à une batterie d’une capacité de 11 200 mAh, jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. La prise en charge du S Pen serait incluse, ainsi que la 5G en option, et deux caméras arrière (une caméra principale de 13 mégapixels et une caméra ultra-large de 6 mégapixels).

Une puissante tablette

La Galaxy Tab S8 Ultra se situerait au en tête d’une gamme de trois tablettes, qui comprendrait la Tab S8 et la Tab S8+. Les trois tablettes seraient équipées du même processeur et du stylet S Pen, mais la S8 Plus aurait un écran OLED plus petit de 12,7 pouces et une batterie de 10 090 mAh, tandis que la S8 de base pourrait avoir un écran LCD de 11 pouces et une batterie de 8 000 mAh.

On ne sait pas quand la nouvelle gamme de tablettes pourrait faire son apparition, mais avec la gamme Galaxy S22 qui serait lancée le 8 février, il ne serait pas surprenant de voir ces tablettes lancées à côté. L’annonce interviendrait à un moment de l’année très différent de celui de leurs prédécesseures, qui sont sorties à la fin de 2020.