Le prochain iPad pourrait être le dernier doté du bouton d’accueil Touch ID et de larges bords

Malgré ses larges rebords, son bouton d’accueil Touch ID et son écran LCD, l’iPad de base reste l’un des iPad les plus vendus par Apple. L’iPad de base de 9e génération est équipé d’une puce A13 Bionic — la même puce que celle utilisée dans la série d’iPhone 11 — et prend en charge Apple Pencil. Pour le prix de 389 euros, l’iPad de base offre beaucoup pour une tablette que l’on utilise quotidiennement.

Cependant, beaucoup de clients se plaignent de son vieux design, même s’il utilise de rapides composants sous le capot.

Si vous vous retenez d’acheter un iPad et attendez une refonte, vous allez avoir de mauvaises nouvelles. Selon @dylandkt, un informateur très fiable, l’iPad 2022 d’Apple, qui serait la 10e génération de l’iPad, ne sera toujours pas doté d’un nouveau design ou d’une refonte du design. Il sera doté du même écran LCD de 10,2 pouces que l’iPad de la génération actuelle.

Bien qu’il soit doté du même design, l’iPad de nouvelle génération bénéficiera d’un boost en terme de spécifications. Selon l’auteur de la fuite, il sera doté d’un chipset A14 Bionic amélioré (le chipset utilisé dans la série d’iPhone 12), d’un modem 5G, de Bluetooth 5.0, du support Wi-Fi 6, d’un connecteur Lightning, etc. Bien que Dylan ne dise rien à ce sujet, l’iPad de 10e génération pourrait également prendre en charge l’Apple Pencil et le Smart Keyboard de 2e génération.

The iPad 10th Generation is coming out towards the end of this year with 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, A14 processor, 10.2 inch display, and the lightening connector. This will be the last model before a redesign is to take place in 2023.

— Dylan (@dylandkt) January 17, 2022