WhatsApp ajoute des paramètres de réaction aux messages

Parmi une pléthore de fonctionnalités, on s’attend à ce que les réactions aux messages soient l’une des plus importantes de WhatsApp. La plateforme de messagerie appartenant à Meta est censée introduire la possibilité de réagir aux messages depuis un certain temps et un paramètre récemment ajouté pour la fonctionnalité suggère qu’elle arrive assez bientôt.

Selon WABetaInfo, la version bêta 2.22.2.72 de WhatsApp pour iOS a ajouté une nouvelle section de paramètres pour la gestion des notifications de réactions aux messages. Ces paramètres vous fourniront une option pour désactiver ou activer les notifications lorsque quelqu’un réagit à votre message. Il y a également une option Son pour vous permettre de choisir la tonalité du message.

Ce paramètre s’applique aussi bien aux discussions individuelles qu’aux discussions de groupe. Cependant, une chose à noter est que les bêta-testeurs de WhatsApp sur iOS ne peuvent toujours pas réagir aux messages.

Cette capacité est évoquée depuis un certain temps et elle a été récemment repérée sur WhatsApp pour Android. Les premiers clichés sur les réactions aux messages WhatsApp suggèrent que les gens seront en mesure de réagir aux messages avec 7 options d’emoji. Il y a des chances que WhatsApp, un peu comme les réactions aux messages Instagram, vous laisse choisir parmi les différents emojis pris en charge au lieu de se limiter à un ensemble d’emojis.

D’autres fonctionnalités à venir

Cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp sera analogue à la façon dont les gens peuvent réagir sur Facebook Messenger et les messages, Twitter, et maintenant sur Snapchat également. Néanmoins, Snapchat utilise les réactions par Bitmoji au lieu d’opter pour de simples emojis. Cependant, il reste à voir quand exactement la fonctionnalité arrivera officiellement sur WhatsApp. Étant donné qu’elle a maintenant ses propres paramètres, nous pourrions l’utiliser bientôt.

Pendant ce temps, WhatsApp ajoute de nouvelles fonctionnalités. Il a récemment ajouté la possibilité de lire des messages vocaux en arrière-plan et va bientôt introduire une nouvelle liste de chat et une nouvelle interface pour les informations de contact, une section Communautés pour les administrateurs de groupes, et bien plus encore.