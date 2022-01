La vidéo promotionnelle du Moto G Stylus (2022) montre tout ce qu’on doit savoir

Dans un monde où le Galaxy S22 Ultra équipé de la 5G et d’un stylet intégré devrait coûter près de 1 200 euros ou plus, et où les Galaxy Note 20 et Note 10 Lite, plus abordables, ont tous deux été jugés indignes de faire l’objet d’une suite, il est assez facile de comprendre pourquoi le Moto G Stylus (2022) suscite autant d’attention.

Après tout, beaucoup plus de gens que ce que Steve Jobs avait prédit à l’époque semblent vouloir un stylet en ce moment, et on peut supposer que cela inclut au moins quelques personnes qui ne peuvent pas se permettre (ou ne veulent tout simplement pas) dépenser une petite fortune pour un nouveau smartphone.

Alors que ce smartphone à stylet n’est pas encore officiel, Motorola ne semble pas cacher les spécifications de son smartphone, ses caractéristiques et surtout son design. Après plusieurs fuites au cours des dernières semaines, le prochain membre de la famille Moto G Stylus (2022) est aujourd’hui présenté en mouvement pendant 60 secondes par Evan Blass.

Comme vous pouvez l’imaginer, la vidéo promotionnelle d’une minute se concentre sur un certain nombre de points forts et d’arguments de vente pour le smartphone, mystérieusement appelé simplement Moto G Stylus.

Tout d’abord, vous avez sans surprise le « stylet intégré », qui sera évidemment le principal élément qui distinguera ce mauvais élément des autres prétendants au titre de meilleur smartphone de milieu de gamme en 2022. Bien qu’il ne soit pas aussi sophistiqué que le S Pen de Samsung, le stylet sans coût supplémentaire par rapport au prix de base du smartphone pourrait certainement s’avérer utile pour prendre des petites notes, faire des listes et même dessiner des choses pour la détente ou le travail.

Une grosse autonomie

Ensuite, il y a l’autonomie de la batterie, annoncée comme pouvant aller jusqu’à « 2 jours » entre deux charges, sans donner de détails sur la capacité réelle des cellules. C’est un peu dommage étant donné que nous avons récemment reçu des informations contradictoires de différentes sources sur quelques-unes des principales spécifications du Moto G Stylus (2022), y compris la taille de la batterie.

Une chose essentielle qui est certaine, selon les fuites anciennes et nouvelles, c’est que le système de triple caméra à l’arrière disposera d’un capteur principal de 50 mégapixels capable de combiner quatre pixels en un pour produire des photos de 12,5 mégapixels. En outre, nous devrions retrouver deux variantes distinctes du Moto G Stylus dans un proche avenir, l’une avec le support 5G et l’autre limitée aux vitesses 4G LTE.

Le point sur les caractéristiques

Si cela s’avère être le cas, voici les spécifications probables du Moto G Stylus « standard » (2022) :

Panneau LCD IPS de 6,78 pouces avec technologie de taux de rafraîchissement de 90 Hz et résolution de 2 460 x 1 080 pixels.

Processeur MediaTek Helio G85

Caméra à triple capteur à l’arrière, avec un capteur photo principal de 50 mégapixels + objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels + capteur de profondeur de 2 mégapixels à l’arrière

Caméra frontale de 16 mégapixels

Batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 10 W

128 Go de stockage extensible

Options de 4 et 6 Go de RAM

Et voici ce que nous attendons actuellement en termes de spécifications du Moto G Stylus 5G (2022) :