Le Logitech Pen est un stylet durable conçu pour les Chromebooks dans les écoles

Les Chromebooks de Google se sont solidement implantés dans le secteur de l’éducation. L’équilibre entre le prix abordable, la prise en charge des applications Web, des applications Android et de Google Classroom constitue une proposition de valeur convaincante pour de nombreuses écoles.

De plus en plus de Chromebooks prennent en charge les écrans tactiles sous la forme d’ordinateurs portables convertibles et d’appareils 2-en-1. Dans de nombreux cas, cela signifie également la prise en charge de stylets qui ne sont généralement pas fournis avec l’appareil afin de limiter les coûts.

Logitech cherche à exploiter cette opportunité avec le lancement du Logitech Pen, un stylet rechargeable pour les Chromebooks compatibles USI. Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est l’USI (Universal Stylus Initiative), il s’agit de l’initiative universelle pour les stylets, que bon nombre de grands fabricants ont commencé à soutenir ces dernières années. Les stylets conformes à l’USI fonctionnent sur tous les appareils qui prennent en charge la norme, quel que soit le système d’exploitation ou la marque, bien que le stylet Logitech ait été spécialement conçu pour un usage éducatif avec les Chromebooks compatibles.

La plupart des stylets sont conçus pour être utilisés par des adultes. Logitech affirme avoir développé le Logitech Pen avec des étudiants dans des situations réelles de classe. L’entreprise a tenu compte des commentaires des enseignants et des spécialistes de l’ergonomie pour concevoir la forme, la taille et le poids du stylo de manière à ce qu’il puisse être utilisé par des mains de toutes tailles et de tous niveaux de développement moteur.

Le stylet est également doté d’une poignée souple et antidérapante qui assure à la fois confort et contrôle. La pointe active du stylo prend en charge jusqu’à 4 096 niveaux de sensibilité à la pression, ce qui permet aux élèves de créer des lignes ou des caractères plus facilement qu’avec un stylet à pointe en caoutchouc ou un doigt.

Un stylet résistant

Logitech affirme avoir doté le Logitech Pen d’une protection contre les chutes de niveau militaire et l’avoir conçu de manière à ce qu’il résiste également aux projections de liquides. La facilité d’utilisation est également assurée par l’appairage instantané tandis que le stylet peut également être rechargé à l’aide du même chargeur USB-C fourni avec un Chromebook. En fait, une simple charge de 30 secondes permet d’obtenir 30 minutes d’utilisation, tandis qu’une charge complète permet de tenir environ 15 jours d’utilisation régulière à l’école.

Le Logitech Pen est optimisé pour être utilisé avec les Chromebooks de Lenovo, Acer, HP, Asus et Samsung. Il est vendu au prix de 74,99 euros et est disponible auprès de divers revendeurs.