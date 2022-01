LG développe un lave-linge sans eau qui utilise du dioxyde de carbone à la place de l’eau

Pour éliminer les polluants du linge sale, le lave-linge utilise la viscosité et la tension superficielle du dioxyde de carbone liquéfié. Après le processus de lavage, l’appareil pourra convertir le CO2 liquide en sa forme gazeuse originale et le réutiliser pour le prochain lavage.

Les machines à laver traditionnelles nécessitent beaucoup d’eau et de détergent pour nettoyer un sac de vêtements sales. Cela entraîne généralement un gaspillage d’eau propre et ajoute une pression supplémentaire à un environnement déjà en voie de dégradation. Face à cette préoccupation, LG a pris la responsabilité de développer un lave-linge entièrement sans eau pour les marchés commerciaux.