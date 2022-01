Les écouteurs sans fil AirPods Pro 2 d’Apple pourraient arriver fin 2022

by

De nouvelles preuves suggèrent que les écouteurs sans fil AirPods Pro 2 d’Apple seront lancés au cours du second semestre de 2022. Ce calendrier de sortie a été évoqué pour la première fois par l’analyste respecté d’Apple, Ming-Chi Kuo, il y a un mois, et maintenant un rapport de DigiTimes suggère que les fournisseurs de puces des AirPods accélèrent la production en vue d’un lancement du produit plus tard cette année.

La production a également augmenté pour les anciennes gammes d’AirPods suite à un regain de popularité à la fin de 2021.

En se basant sur le calendrier habituel des événements d’Apple, cette rumeur signifie que nous verrons probablement les AirPods Pro 2 annoncés en septembre 2022 ou (plus probablement) en octobre 2022 — bien qu’il soit possible que les plans d’Apple changent, alors prenez cela avec des pincettes jusqu’à ce que nous ayons une annonce officielle.

Quelle que soit la date à laquelle Apple dévoilera les AirPods Pro 2, les fuites que nous avons entendues jusqu’à présent laissent déjà penser qu’il s’agira d’une superbe paire d’écouteurs sans fil.

En octobre 2020, LeaksApplePro a suggéré que les AirPods Pro 2 seraient lancés avec des fonctions améliorées de suppression active du bruit et de suivi de la condition physique, notamment la capacité de l’Apple Watch 6 et de l’Apple Watch 7 à mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang.

Qu’attendre des écouteurs

Plus récemment, Bloomberg a rapporté que « des personnes familières avec les plans » avaient affirmé que les nouveaux AirPods Pro seraient complètement redessinés — s’orientant vers une « forme plus arrondie qui remplit davantage l’oreille de l’utilisateur ». Bien que nous ne puissions pas être certains de ce à quoi le produit final ressemble, cela semble terriblement analogue à la forme des Samsung Galaxy Buds et des Google Pixel Buds.

Enfin, et ce n’est certainement pas le moins important, les AirPods Pro 2 incluraient une « puce considérablement améliorée » par rapport à la puce H1 qui équipe actuellement les écouteurs et les casques supra-auriculaires d’Apple.

Cette rumeur provient également de Ming-Chi Kuo, et bien que les détails ne soient pas confirmés, il a indiqué que les AirPods Pro 2 prendront enfin en charge le son Apple Lossless (ALAC) — ce qui en fera les premiers AirPods à atteindre cette norme. Si les rumeurs sont vraies, nous espérons pouvoir voir ces fonctionnalités en action plus tard cette année.