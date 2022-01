L’E3 2022 sera à nouveau uniquement en ligne suite au regain de la COVID-19

L’E3, l’un des plus grands salons de jeux vidéo de l’année, sera une fois de plus un événement uniquement en ligne cet été, a annoncé l’Entertainment Software Association (ESA), invoquant les préoccupations actuelles liées à la pandémie de la COVID-19. Cette nouvelle, rapportée par VentureBeat, marque la troisième année consécutive où l’E3 ne se déroulera pas en personne en raison de la pandémie.

« En raison des risques sanitaires permanents entourant la COVID-19 et de son impact potentiel sur la sécurité des exposants et des participants, l’E3 ne se tiendra pas en personne en 2022 », a commenté l’ESA dans une déclaration à VentureBeat. « Nous sommes néanmoins enthousiastes quant à l’avenir de l’E3 et nous avons hâte d’annoncer plus de détails prochainement ».

Cette nouvelle intervient alors que le Consumer Electronics Show, ou CES, qui se tient chaque année en personne, s’est poursuivi malgré le risque de propagation du virus. Un E3 typique, qui couvre l’industrie des logiciels de jeu, du divertissement et des consoles, attire près de 70 000 participants et des centaines d’exposants (on estime à 66 000 le nombre de participants en 2019, le dernier événement en personne).

L’ESA avait initialement prévu de ramener l’E3 en tant que conférence en personne en 2022, annonçant en avril 2021 (lorsqu’elle a officiellement transformé la conférence de cette année-là en un événement numérique) que « l’ESA a hâte de se réunir à nouveau pour célébrer l’E3 2022 en personne ». Mais avec l’apparition du variant Omicron et l’augmentation du nombre de cas aux États-Unis, l’ESA semble avoir décidé qu’il ne valait pas la peine de prendre le risque d’organiser une conférence réunissant des milliers de journalistes, de développeurs de jeux et de fans cet été.

Un aspect positif

L’aspect positif de cette annonce est que, cette fois, elle intervient bien avant l’événement E3 lui-même. Nombreux sont ceux qui ont considéré que l’engagement de dernière minute de l’année dernière en faveur d’un E3 uniquement en ligne était une décision qui s’est soldée par une expérience mitigée. Cette annonce précoce laisse beaucoup de place à la planification pour offrir le meilleur événement possible, malgré l’absence d’une rencontre en personne.

Peu de temps après avoir annoncé que l’E3 2022 serait un événement virtuel, Geoff Keighley, personnalité de l’industrie du jeu vidéo, a annoncé que son propre événement « Summer Games Fest » (qui visait à combler le vide laissé par l’annulation de l’E3 en 2020) reviendrait également en 2022.