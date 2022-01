iPhone 14 Pro : écran poinçonné pour la caméra, et les capteurs Face ID sous l’écran ?

Les rumeurs concernant le prochain rafraîchissement de l’iPhone 2022 d’Apple continuent de circuler, @dylandkt qui affirme que la gamme d’iPhone 14 Pro sera dotée d’un design en forme de pilule pour sa caméra frontale, avec la majeure partie du matériel Face ID d’Apple placé sous l’écran (au lieu de l’encoche).

Le rapport corrobore les rumeurs antérieures de Ming-Chi Kuo, datant de la fin de l’année dernière, qui affirmait également que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max (2022) adopteraient une découpe en forme de trou pour la caméra.

Apple a apporté son premier changement majeur à l’encoche Face ID de l’iPhone avec la gamme d’iPhone 13 de l’année dernière, qui présentait une encoche légèrement plus petite que le design original qu’Apple utilisait depuis l’iPhone X de 2017.

I am able to corroborate information regarding a hole punch camera for the pro models of the iPhone 14. Face ID hardware will be placed under the display. As a reassurance to any concerns, the functionality of these sensors have not been negatively affected by this change.

—Dylan (@dylandkt) January 6, 2022