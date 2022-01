L’iPhone SE (2022) gardera le design actuel, mais avec la 5G

Le modèle d’iPhone SE qu’Apple devrait commercialiser cette année ne proposera qu’une mise à jour des spécifications de base, selon @dylandkt. C’est un changement par rapport à ce qu’il avait dit l’année dernière à la même époque, mais il semble qu’Apple ait changé d’avis. Quoi qu’il en soit, son nouveau tweet est conforme à ce que les principaux analystes disent depuis un certain temps.

Apparemment, le troisième modèle d’iPhone SE reprendra le design de la variante 2020, qui est elle-même basée sur l’iPhone 8. Le panneau LCD de 4,7 pouces du dernier modèle SE sera également conservé et la prochaine version offrira les mêmes 3 Go de RAM.

Ses arguments de vente seront apparemment la connectivité 5G et un nouveau processeur, probablement la puce Apple A14 Bionic de la précédente génération, mais un informateur pense qu’il disposera de la puce A15 Bionic qui équipe la dernière génération d’iPhone.

*Update to this tweet!* The iPhone SE with a similar design to the XR/11 with a slightly smaller screen size, has been pushed back to an expected release of 2024. For 2022, Apple will instead release an iPhone SE with 5G, a spec bump, and the same design as the 2020 model.

—Dylan (@dylandkt) January 6, 2022