CES 2022 : Acer annonce des ordinateurs portables avec des puces Intel Alder Lake et AMD Ryzen 6000

L’introduction de nouveaux processeurs dans les appareils d’Acer au CES 2022 ne s’est pas limitée à leurs options de bureau et tout-en-un. Ainsi, dans cet article, on va passer en revue les mises à jour introduites dans certains de leurs ordinateurs portables et voyons comment ces nouvelles unités seront configurées pour avoir une idée de leurs capacités.

Mais, Acer n’est pas le seul fabricant à avoir apporté des mises à jour. Vous pouvez retrouver tous les articles liés au CES 2022 depuis ce lien.

Acer Swift X

Le premier ordinateur portable, qui fait partie du rafraîchissement Alder Lake d’Acer, est la variante 14 pouces du Swift X. Cet ultra-portable sera désormais disponible avec les processeurs Intel de 12e génération à 12 cœurs ; il est associé à une NVIDIA GeForce RTX 3050Ti dans son châssis fin de 1,78 cm.

L’écran de ce modèle aura un ratio 16:10 et utilisera un panneau IPS avec une résolution de 2 240 x 1 400 pixels. Il offre également une couverture à 100 % de la gamme de couleurs sRGB et une luminosité maximale de 400 nits.

En outre, Acer intègre 16 Go de RAM LPDDR5 dans cet ordinateur portable et un SSD PCIe Gen4 de 2 To. Pour la connectivité, l’ordinateur portable dispose d’une carte Wi-Fi Intel qui prend en charge le Wi-Fi 6E et, son E/S comprend deux ports USB-C avec une prise en charge du Thunderbolt 4, deux ports USB-A 3,2 Gen 1, un port HDMI 2.0 et un lecteur d’empreintes digitales compatible avec Windows Hello.

Acer Swift X SFX16

L’Acer Swift X SFX16 est un ordinateur portable analogue à l’unité de 14 pouces et dispose également de la prise en charge des processeurs Alder Lake de 12e génération qui ont 12 cœurs, mais a un écran de 16 pouces. Et pour les tâches liées au GPU, l’appareil dépend des graphiques discrets Intel Arc.

Après ces deux différences, il est assez analogue au SFX14 et a un rapport d’aspect 16:10 analogue avec une résolution d’affichage de 2 560 x 1 600 pixels. Il a également une luminosité maximale de 400 nits et couvre 100 % du spectre sRGB. Et encore une fois, comme le SFX14, il peut avoir une configuration avec 16 Go de RAM et 2 To de stockage SSD, dispose de deux ports Thunderbolt 4 Type-C (bien que le SFX14 puisse atteindre des vitesses de transfert de données de 40 Go/s), deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.0, et utilise un capteur d’empreintes digitales pour permettre une connexion facile par Windows Hello.

Ce modèle est plus enclin à travailler dans les statures fixées par la plateforme Intel Evo.

Predator Triton 500 SE

Le Predator Triton 500 SE d’Acer est un ordinateur portable de jeu fin et léger qui est conçu pour convenir aux jeux et au travail. Il est doté d’une structure métallique pour certaines parties et mesure 1,9 cm à son point le plus fin. Ce châssis contient l’écran massif de 16 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, qui est capable de rafraîchir à 240 Hz avec un temps de réponse de 3 ms. Il présente également une luminosité maximale de 500 nits et couvre 100 % de la gamme DCI-P3, ce qui signifie qu’il s’agit également d’une option que les créateurs de contenu peuvent envisager d’acheter.

Les utilisateurs peuvent configurer l’ordinateur portable pour qu’il soit équipé d’un processeur i9 de 12e génération associé à un GPU NVIDIA GeForce RTX 3080Ti et à 32 Go de mémoire LPDDR5 à 5 200 MHz. Pour les besoins de stockage, l’ordinateur portable peut utiliser la technologie PCIe Gen 4, et est également livré avec un SSD de 2 To. Vous pouvez également utiliser son lecteur de carte SD 7.0 si vous avez tendance à utiliser une caméra pour enregistrer du contenu.

Pour les entrées/sorties, l’ordinateur portable dispose de plusieurs ports USB 3,2 Gen 2, dont deux ports Thunderbolt 4 Type-C prenant en charge les fonctionnalités DisplayPort et PD. L’ordinateur portable dispose également d’un port HDMI 2.1 qui permet d’afficher du contenu 4K à 120 Hz.

Le Predator Triton 500 SE (PT516-52s) sera vendu au prix de 3 499 euros et sera disponible en février.

Predator Helios 300

Le Predator Helios 300 est équipé d’un écran IPS de 15,6 pouces capable de rafraîchir à 165 Hz. Il a une résolution Quad HD (2 560 x 1 440 pixels), et tous ces pixels peuvent être pilotés par une NVIDIA GeForce RTX 3080 ou RTX 3070Ti. Pour le traitement, les consommateurs auront la possibilité de choisir un processeur Intel Core i7 de 12e génération, couplé à 32 Go de mémoire DDR5 à 4800 MHz et à 2 To de SSD PCIe Gen 4 configurés en RAID 0. Pour s’assurer que l’appareil reste frais, Acer met en œuvre une disposition à double ventilateur et utilise une graisse thermique en métal liquide.

En ce qui concerne la connectivité de l’ordinateur portable, il est livré avec le Killer DoubleShot Pro et une puce pour le Wi-Fi 6E. La gamme d’E/S comprend un port HDMI 2.1 pour la connexion de moniteurs externes ou de consoles, un port Thunderbolt Type C et deux ports 3.2 Gen2.

Remarque : les acheteurs qui souhaitent un écran plus grand peuvent également acheter un modèle de 17,3 pouces (PH317-56) avec une dalle IPS (Quad HD 165 Hz ou full HD 165 Hz/144 Hz).

Le Predator Helios 300 de 15,6 pouces (PH315-55) sera disponible en février et son prix de départ est de 2 299 euros.

Acer Nitro 5

Le Nitro 5 d’Acer est une gamme qui a toujours offert un excellent rapport qualité/prix, car il offre des performances capables de faire tourner des titres AAA sans se ruiner. Ce nouveau rafraîchissement suit un chemin analogue avec des modèles qui peuvent être livrés avec des processeurs des deux acteurs, Intel et AMD.

Vous pouvez acheter un modèle à base d’Intel et y intégrer une puce i7 et l’associer à une NVIDIA GeForce RTX 3070Ti. Il dispose également de deux emplacements SSD M.2 avec prise en charge de PCIe Gen4 et de 32 Go de RAM DDR4 à 3 200 MHz. L’écran de 15,6 pouces de cet appareil aura une résolution Quad HD et sera capable de rafraîchir à 165 Hz.

La version AMD Ryzen de cet ordinateur portable peut également être associée à une GeForce RTXX 3070Ti et prend en charge une mémoire vive plus rapide — DDR5 à 4800 MHz. Vous pouvez également choisir d’avoir une dalle full HD à 144 Hz ou Quad HD à 165 Hz, au cas où vous voudriez économiser des coûts. En ce qui concerne le stockage, le Nitro 5, équipé d’un processeur AMD, présente une petite amélioration puisqu’il dispose de deux emplacements pour SSD PCIe M.2, un Gen 4 et un Gen 3.

Remarque : les clients intéressés peuvent également opter pour les modèles de 17,3 pouces des appareils AMD ou Intel.