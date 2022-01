CES 2022 : Razer X Fossil Gen 6, une smartwatch destinée aux gamers

by

Un jour après avoir lancé trois nouveaux ordinateurs portables de jeu Blade, Razer a présenté une nouvelle édition spéciale de smartwatch pour les joueurs. Baptisée Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch, la smartwatch a pour but d’apporter des fonctionnalités innovantes aux joueurs. Grâce à la collaboration entre les deux marques, la Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch sera livrée avec trois cadrans de montre Razer exclusifs, à savoir analogique, Text et Chroma, ainsi que deux élégants bracelets interchangeables.

Sous le capot, il s’agit de la même smartwatch Fossil Gen 6 que nous connaissons depuis l’année dernière. Elle est équipée du même chipset Wear 4100+ de Qualcomm et du Wear OS de Google. Il est intéressant de noter que la Razer X Fossil Gen 6 n’est pas livrée avec Wear OS 3, mais Razer indique que Wear OS 3 sera disponible sur la smartwatch plus tard en 2022.

Nous sommes toujours à l’affût des possibilités de compléter le style de vie des joueurs et de leur proposer des produits qui ne sont pas seulement beaux, mais qui apportent aussi de la valeur à leur vie. C’est pourquoi nous avons gardé le bien-être des joueurs au cœur de la Razer X Fossil Gen 6. Tirant parti de la technologie innovante de Fossil et de l’esthétique du design emblématique de Razer, cette smartwatch sera l’accessoire parfait pour vous permettre de rester en tête du jeu. — Addie Tan, directrice associée, développement commercial, Razer

La Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch présente un boîtier noir de 44 mm, trois cadrans exclusifs et des éléments de l’interface utilisateur Razer. La smartwatch est également livrée avec deux bracelets en silicone de 22 mm conçus sur mesure et interchangeables, dans les emblématiques coloris noir et vert de Razer.

En dehors de cela, la smartwatch dispose d’une charge rapide et d’une longue autonomie. La société affirme que la Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch atteint une charge de 80 % en seulement un peu plus de 30 minutes de charge. Elle est également dotée de modes de batterie intelligents développés par Fossil pour une faible consommation d’énergie et une longue durée de vie de la batterie.

Seulement quelques exemplaires

La smartwatch est également dotée d’un grand nombre de fonctions de bien-être. Elle est équipée d’un capteur de fréquence cardiaque « amélioré » qui permet un suivi continu et une meilleure précision du signal. Elle permet également de surveiller l’oxygène dans le sang et de suivre le sommeil. La smartwatch estime également la VO2 max en utilisant la fréquence cardiaque au repos et les données biométriques de l’utilisateur pour indiquer la santé cardiorespiratoire globale au fil du temps.

Selon Razer, la Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch ne sera fabriquée qu’à 1 337 exemplaires. Elle sera vendue aux États-Unis au prix de 329 dollars.