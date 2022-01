Apple pourrait doter l’iPhone 15 Pro d’une caméra périscope en 2023

Cependant, Apple prévoit d’autres améliorations de la caméra pour l’ iPhone 14 . Les modèles Pro seraient dotés d’un capteur photo principal de 48 mégapixels, contre 12 mégapixels sur les modèles actuels. Ce module permettra apparemment aussi l’enregistrement de vidéos 8 K. Ce capteur serait accompagné d’objectifs ultra-large et téléobjectif de 12 mégapixels. Au moins trois variantes devraient être dotées d’un écran sans encoche et Apple envisagerait également de se débarrasser de l’emplacement pour carte SIM.

Ce serait un retard par rapport aux flagships Android. Samsung et Huawei vendent déjà des smartphones avec un zoom optique 10x, rendu possible par des lentilles périscopiques. L’iPhone 13 Pro, quant à lui, est limité à 3x.

L’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, avait précédemment émis l’hypothèse que cette fonction serait introduite dans l’iPhone 14 Pro de cette année, mais il pense désormais qu’elle fera ses débuts dans l’iPhone 15 Pro. Il est fort probable qu’Apple prévoit cette mise à niveau sur les modèles Pro, car la société travaille apparemment à faire une plus grande différence entre les appareils standards et les nouveaux iPhone.

Apple travaille sur une série d’améliorations majeures pour l’iPhone. Bien qu’il nous reste plus d’un an et demi avant la sortie de la gamme d’iPhone 2023 d’Apple, qui sera soi-disant connue sous le nom d’ iPhone 15 , nous en savons déjà pas mal à son sujet. Un nouveau rapport réitère les prédictions que nous avons entendues au sujet de son système de caméra.