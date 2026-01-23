Acer Chromebook 311 : Le blindage scolaire passe au Wi-Fi 7 et 15h d’autonomie

Dans les salles de classe, un ordinateur ne doit pas seulement être « rapide » : il doit survivre. Chutes, sacs surchargés, prises USB malmenées, boissons renversées… Acer revient à l’essentiel avec deux nouveaux Chromebooks pensés pour le quotidien scolaire, les Chromebook 311 (C725) et Chromebook Spin 311 (R725T), annoncés pour une disponibilité en mars 2026.

Acer positionne clairement ces modèles sur le segment K-12/établissements, avec un objectif : réduire la maintenance, prolonger la durée de vie, et simplifier la gestion IT via ChromeOS et les outils d’administration. La nouveauté n’est pas « la puissance », mais la cohérence d’ensemble : autonomie, réparabilité, et connectivité moderne.

Fiche technique utile : Kompanio 540, 11,6 pouces IPS, autonomie 15 h et charge rapide

Les deux machines reposent sur le MediaTek Kompanio 540 et adoptent un design fanless (donc silencieux), avec jusqu’à 15 heures d’autonomie et la charge rapide mise en avant par Acer.

Parmi les autres caractéristiques :

Écran : 11,6 pouces HD (1366×768 pixels) IPS, rétroéclairé LED, avec option « low blue light » certifiée TÜV Rheinland.

Format : Chromebook 311 (C725) : clapet compact. Chromebook Spin 311 (R725T) : charnière 360° (modes laptop/tablette/tente/chevalet), avec en option un verre Corning Gorilla Glass antimicrobien.

Visio : webcam Full HD + double micro ; caméra « world-facing » optionnelle pour capturer tableaux, projets, expériences.

Connectivité : Wi-Fi 7 et Bluetooth (5,3 mentionné), un vrai plus pour les établissements denses où tout le monde se connecte en même temps.

Ergonomie ChromeOS : présence d’une touche Quick Insert (accès rapide à des outils/menus), un détail pensé pour les usages « en classe ».

Le vrai sujet : une durabilité « anti-vie scolaire » très poussée

Acer insiste sur un niveau de résistance rarement détaillé aussi précisément : conformité MIL-STD-810H, structure interne en nid d’abeille et protections (bumpers), annoncées pour encaisser des chutes jusqu’à 122 cm. renforts sur la dalle et les ports d’E/S, et clavier avec système de drainage annoncé jusqu’à 330 ml de liquide.

Ce n’est pas glamour, mais c’est exactement ce qui fait la différence en parc : moins de casse, moins de retours SAV, moins de journées perdues.

Réparabilité et durabilité : la philosophie « parc IT », pas « produit jetable »

Autre angle très « éducation » : la maintenance. Acer met en avant une conception modulaire (clavier remplaçable simplement, éléments pensés pour l’intervention IT), l’usage de plastiques PCR, un packaging plus éco, et des certifications (EPEAT, Energy Star, TCO mentionnées).

Et pour les écoles qui veulent une gestion centralisée, les modèles peuvent être proposés avec Chrome Education Upgrade (déploiement, politiques, protections, zero-touch enrollment).

Une proposition très « institutionnelle »… avec un détail qui surprend

Sur le papier, la formule est solide : petit format, grande autonomie, Wi-Fi 7, robuste, réparable. Le choix MediaTek renforce l’idée d’un ChromeOS efficace et frugal, taillé pour la bureautique, le web, les outils STEM et les usages éducatifs.

Le point qui fera débat, en revanche, c’est le prix : Acer annonce 329 euros pour le Chromebook 311 et 379 euros pour le Spin 311. L’écart est suffisamment marqué pour suggérer des configurations ou des conditions de marché différentes (bundles, taxes, SKU), et c’est souvent là que les acheteurs institutionnels attendent les « vraies » fiches de référence par pays.