Honor Magic V : le smartphone pliable fera ses débuts le 10 janvier

Si vous êtes un amateur de smartphones, vous connaissez probablement l’histoire de Honor à présent. Sous-marque de Huawei, Honor a été considéré comme coupable par association et contraint de respecter les restrictions imposées à Huawei par les États-Unis. Ces restrictions empêchent Huawei de s’approvisionner auprès de sa chaîne d’approvisionnement américaine (ce qui a obligé l’entreprise à développer son propre écosystème avec succès), et de se procurer des puces de pointe (5G) auprès de certains fondeurs.

Inévitablement, Huawei a vendu la société à un consortium pour environ 15 milliards de dollars. Plus tôt cette année, Honor a commencé à utiliser les services mobiles de Google (GMS) et les puces Snapdragon 5G sur ses nouveaux modèles. Sur sa lancée, Honor a enregistré le plus fort taux de croissance des ventes de smartphones 5G dans le monde au cours du 3e trimestre, avec un gain séquentiel de 194 % d’un trimestre à l’autre. Et dans le courant du mois, l’entreprise devrait dévoiler son premier smartphone pliable qu’elle appelle le Honor Magic V.

Le fabricant chinois de smartphones Honor a annoncé la date de lancement de son prochain smartphone pliable, le Magic V, quelques jours seulement après que l’un de ses concurrents, OPPO de BBK Electronics, ait annoncé le OPPO Find N, le premier smartphone pliable du fabricant de smartphones connu principalement pour ses caméras frontales.

La société a annoncé que Honor dévoilera son premier smartphone pliable Magic V lors d’un événement en Chine le 10 janvier à 12 h 30, heure française. La société a d’abord teasé son smartphone pliable le mois dernier, et maintenant elle a révélé qu’il sera lancé plus tard ce mois-ci, juste un jour avant le lancement du flagship OnePlus 10 Pro.

Un grand écran extérieur et un écran intérieur pliable

On ne sait pas grand-chose sur le premier smartphone pliable de Honor pour le moment. Bien qu’il soit connu pour avoir un design analogue au Galaxy Z Fold 3 de Samsung avec un grand écran extérieur et un écran intérieur pliable. La société a partagé une vidéo de teasing il y a quelques jours pour faire la promotion de l’appareil. Le teaser montre que l’écran extérieur du Magic V pourrait ne pas avoir d’encoche ou de découpe dans l’écran, et il reste à voir si Honor utilisera la technologie de caméra sous l’écran.

Unfold unlimited possibilities, experience uncompromising design.

This is HONOR’s first foldable flagship—#HONORMagicV. Stay tuned! pic.twitter.com/ExD90Emgkt —HONOR (@Honorglobal) December 27, 2021

En ce qui concerne les spécifications, le Magic V pourrait s’avérer être un digne concurrent du Galaxy Z Fold 3. Le prochain flagship serait équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. L’écran extérieur de 6,5 pouces serait doté d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que l’écran intérieur pliable de 8 pouces serait doté d’une caméra perforée découpée en haut à gauche et d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Selon des sources, le Honor Magic V sera doté d’un système de recharge rapide filaire de 66 W et d’une caméra principale de 50 mégapixels. Le smartphone pliable fonctionnerait sous Android 12.

Une concurrence accrue !

Fait intéressant, Honor n’est pas le seul constructeur chinois de smartphones à lancer un nouveau smartphone pliable, puisque Xiaomi qui travaille également sur ce qui est surnommé le MIX Fold 2. Il s’agira du successeur du Mi MIX Fold, et sera équipé d’un verre UTG ou Ultra-Thin Glass de Samsung pour une durabilité accrue.

Samsung aurait commencé à travailler sur le Galaxy Z Fold 4. Microsoft pourrait également travailler sur un smartphone triplement pliable, selon un brevet. Nul doute que le marché des smartphones pliables va s’intensifier dans les mois qui viennent.