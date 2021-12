Le Xiaomi MIX FOLD 2 sera équipé de l’écran AMOLED flexible UTG de 8,1 pouces de Samsung

by

by

Plus tôt cette année, nous avons vu Xiaomi lancer son tout premier smartphone pliable sous sa série MIX, baptisé Mi MIX FOLD. L’appareil est doté de diverses caractéristiques uniques, notamment et surtout la technologie Liquid Lens qui utilise une solution d’eau et d’huile pour offrir différentes longueurs focales pour les objectifs de la caméra.

Maintenant, un rapport récent suggère que le géant chinois Xiaomi utilisera l’écran UTG de 8,1 pouces de Samsung avec le support d’un taux de rafraîchissement élevé pour son smartphone pliable de prochaine génération.

Xiaomi travaillerait sur la prochaine itération de son smartphone pliable, le Xiaomi Mix Fold 2. Selon un récent rapport de ITHome, l’appareil a passé le processus de certification et est déjà apparu dans la base de données IMEI avec le numéro de modèle 22061218 C. En outre, le rapport révèle que Xiaomi pourrait dévoiler le MIX FOLD 2 en Chine entre juin et juillet 2022. Actuellement, il aurait un nom de code interne de « zizhan ».

Maintenant, en venant aux détails sur l’appareil, malheureusement, il n’y a pas beaucoup de choses connues pour le moment. Cependant, le rapport suggère que le MIX FOLD 2 pourrait être doté de la dalle AMOLED flexible de Samsung de 8,1 pouces en Ultra-Thin Glass (UTG) qui prend en charge des taux de rafraîchissement plus élevés.

Auparavant, la société a utilisé le film polyimide (PI) pour l’écran flexible du Mi MIX FOLD, qui est la même technologie d’affichage utilisée dans le Huawei Mate X2. Le Xiaomi MIX FOLD 2 est également susceptible d’être livré avec une meilleure conception de charnière pour un pliage et un dépliage plus fluides.

En dehors de ces éléments, il n’y a aucune information sur les spécifications et les caractéristiques de l’appareil pour le moment. Cependant, comme nous approchons de la fin de cette année, nous nous attendons à ce que les rumeurs fournissent davantage d’informations sur le smartphone dans les mois à venir.