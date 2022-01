CES 2022 : le Anker 736 Nano II est le plus petit chargeur 100 W GaN à ce jour

Anker est un nom réputé en matière d’accessoires pour les smartphones et ordinateurs portables. La marque est spécialisée dans les solutions de charge pour les gadgets portables, avec des chargeurs compacts et rapides parmi ses offres clés. Au CES 2022, Anker dévoile un nouveau chargeur GaN de poche doté de trois sorties simultanées et d’une alimentation combinée pouvant atteindre 100 watts. Cet accessoire sera très pratique si vous accordez de l’importance au temps et si vous avez plusieurs gadgets qui ont besoin d’être rechargés en même temps, surtout s’ils ne sont pas livrés avec un chargeur dans la boîte.

Sur les trois ports du chargeur Anker 736 Nano II 100W, deux sont des ports USB Type-C, tandis que le dernier est un port USB Type-A. Anker ne précise pas les limites de vitesse de charge par port, mais nous pouvons nous attendre à ce que les ports USB Type-C fournissent une puissance de 100 W au moins lorsque l’un d’eux est utilisé exclusivement. C’est un pas en avant par rapport au chargeur 735 d’Anker, qui prend en charge une puissance maximale de 65 W.

Le trio de ports, ainsi que la puissance de sortie élevée, peuvent être utilisés pour charger une myriade d’appareils — y compris les ordinateurs portables Dell XPS, MacBook Pro, Microsoft Surface 2-en-1, les smartphones et tablettes Android, et les iPhone et iPad — à des vitesses élevées. Les possibilités d’utilisation du chargeur ne se limitent pas à la charge des ordinateurs portables, des smartphones et des tablettes, car il peut également être utilisé pour alimenter des écouteurs, des consoles de jeu portables comme la Nintendo Switch, et fondamentalement tout ce qui se charge par USB.

Anker affirme que sa technologie PowerIQ 3.0 optimise l’alimentation des appareils afin de minimiser les pertes sous forme de chaleur. Le chargeur utilise la technologie GaN qui lui offre une forme compacte et une meilleure efficacité énergétique. En effet, le GaN, ou nitrure de gallium, qui est un semi-conducteur et peut être utilisé à la place du silicium pour fabriquer des dispositifs électroniques comme les transistors, conserve ses propriétés à des températures plus élevées que le silicium. Il peut donc fonctionner sans fluctuations inutiles du courant ou de la tension en réponse à la chaleur générée dans le système.

Outre son efficacité, la technologie GaN permet également à l’unité murale d’être beaucoup plus petite qu’une brique de charge ayant une puissance de sortie analogue.

Disponible en mars

Le chargeur prend également en charge la norme USB PD-PPS (abréviation de USB Power Delivery-Programmable Power Supply), qui permet aux chargeurs d’ajuster les valeurs de courant et de tension par étapes beaucoup plus petites que les anciennes normes, ce qui permet d’optimiser la puissance de sortie et de réduire le gaspillage. L’USB-PD PPS fait partie de la norme USB4 et prend en charge tous les appareils dotés de ports conformes à la norme USB4. Parmi les smartphones, les fleurons de Samsung utilisent également la norme PPS.

Le prix du chargeur Anker 736 Nano II 100W est de 74,99 euros en France à partir de mars 2022.