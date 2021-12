Honor Magic V : un concurrent digne du Galaxy Z Fold 3 si l’on en croit les spécifications

Honor a teasé son prochain smartphone pliable Magic V il y a quelques jours, et maintenant nous avons quelques informations sur les spécifications que nous pourrions voir sur le premier smartphone pliable de la société. La célèbre source Digital Chat Station a partagé une liste de spécifications qui pourraient être liées à une version « prototype » du Magic V.

Selon la source, le Honor Magic V offrira un facteur de forme pliable typique et rivalisera avec le Galaxy Z Fold 3 de Samsung. Il sera doté d’un grand écran extérieur vertical et d’un écran intérieur pliable. L’écran extérieur aura un trou en haut pour la caméra frontale, et présentera une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que l’écran intérieur pliable présentera une découpe poinçonnée en haut à gauche pour la caméra et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

D’après ses spécifications internes, le Honor Magic V pourrait être l’un des smartphones pliables les plus rapides du marché. Il sera alimenté par le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. La source croit également qu’il sera capable de battre Samsung non seulement pour la puissante puce sous le capot, mais aussi dans celui de la charge de la batterie. Il affirme que le Honor Magic V sera doté d’un système de charge rapide filaire de 66 W.

En ce qui concerne les capacités d’imagerie du smartphone, un capteur photo de 50 mégapixels serait en tête de liste. On ne sait pas si cet appareil utilisera le Sony IMX700 comme sur le Honor Magic 3 Pro+. Si vous espériez une caméra périscope, vous pourriez être déçu. L’existence d’un téléobjectif est également incertaine.

Enfin, la source ajoute que l’appareil pliable fonctionnera sous Android 12.

Des informations supplémentaires au CES 2022

Alors que Honor doit encore confirmer la date de lancement de son smartphone pliable Magic V, vous pouvez voir la vidéo de teasing de la société en attendant. Nous nous attendons à ce que la société révèle quelques informations supplémentaires sur le concurrent Galaxy Z Fold 3 lors de l’événement CES 2022.

Quelles sont vos attentes concernant le Honor Magic V ?