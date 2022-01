CES 2022 : la nouvelle horloge connectée de Lenovo troque Google Assistant pour Alexa

by

La Smart Clock de Lenovo est un excellent produit de la maison connectée, et s’avère très utile pour parler avec Google Assistant, être utilisée comme enceinte et comme réveil, le tout à moins de 70 euros. Et maintenant, au CES 2022, Lenovo présente une version Alexa de son abordable écran connecté, appelée Smart Clock Essential. La plupart des changements majeurs apportés à l’horloge sont liés au fait que Lenovo passe le relais à Alexa, mais il y a encore quelques petits changements qui méritent d’être notés.

Comme tout bon compagnon de table de nuit, la Lenovo Smart Clock n’a pas de caméra et dispose d’un interrupteur de coupure du microphone. Son écran s’atténue automatiquement dans l’obscurité, et un port USB situé à l’arrière de l’horloge intelligente permet de recharger votre smartphone.

Naturellement, la Smart Clock Essential dispose de toutes les fonctionnalités que l’on attend d’une enceinte Echo. Vous pouvez demander à Alexa de jouer de la musique, d’ajouter un rappel à votre emploi du temps, de définir des alarmes ou de contrôler des appareils de la maison connectée. Et bien sûr, vous pouvez désactiver l’alarme avec des commandes vocales. Et, tout produit compatible avec Alexa fonctionnera également avec la Smart Clock Essential.

En outre, vous pouvez diffuser de l’audio à partir d’Amazon Music et d’autres plateformes de streaming, que l’horloge connectée joue à partir de son haut-parleur de 3W, une spécification qui reste inchangée par rapport au précédent modèle.

L’étui en tissu qui entoure le cadran de l’horloge LED est plus prononcé que son prédécesseur, car il s’étend sous le cadran et est visible lorsque vous regardez l’horloge de face. Il a également un design légèrement incliné. En dehors de cela, le cadran LCD segmenté de l’horloge affiche toujours la météo et l’heure. Selon la vidéo de démonstration de Lenovo, l’écran affichera également des animations de base lorsque vous demandez quelque chose à Alexa — une fonctionnalité que l’ancien modèle Google Assistant n’offrait pas.

Des accessoires très hilarants

Lenovo vend une tonne d’accessoires bizarres pour son horloge connectée, notamment une station de recharge sans fil pour votre smartphone. Mais vous n’êtes pas préparé au prochain accessoire : une station d’accueil à lumière ambiante qui s’allume et ressemble à une sorte d’objet bizarre, bosselé. Le Ambient Light Dock se décline en deux styles : l’un ressemble à un phoque, tandis que l’autre ressemble à un « calamar ».

La Lenovo Smart Clock Essential sera lancée courant mars 2022 au prix de 69,99 euros, tandis que les stations d’accueil Ambient Light Dock seront disponibles en avril au prix de 29,99 euros chacune.