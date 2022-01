Le Exynos 2200, le Snapdragon 8 Gen 1 et le MediaTek Dimensity 9000 peuvent tous surchauffer !

Vous vous souvenez de cette année (2015) où tout le monde ne parlait que de la surchauffe du chipset Snapdragon 810 de Qualcomm ? À cause de ce problème, tous les modèles Galaxy S6 de Samsung ont été équipés du SoC Exynos 7420 de la firme sud-coréenne elle-même. En général, les smartphones Galaxy phares aux États-Unis et en Chine sont équipés de la puce Snapdragon haut de gamme de l’année.

Qualcomm a fini par retravailler la puce et d’autres fabricants de smartphones Android ont mis au point des plans pour que le composant reste froid sans nuire aux performances. Alors pourquoi reparlons-nous de cette problématique tant d’années plus tard ? Eh bien, il semblerait que trois nouvelles puces qui équiperont les smartphones Android haut de gamme cette année, le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, le Dimensity 9000 de MediaTek et le Exynos 2200 de Samsung, soient en surchauffe.

La puce MediaTek est construite à l’aide du nœud de processus 4 nm de TSMC. Les SoC Snapdragon et Exynos sont assemblés par Samsung Foundry en utilisant son nœud de processus 4 nm. Le mois dernier, Ice Universe a écrit : « Sur les smartphones Moto, le test extrême du Snapdragon 8 Gen1 est très chaud. Préparez-vous mentalement, 2022 pourrait être l’année “HOOOT” pour les smartphones Android ».

Il y a fort à parier que le sujet de ce tweet était le Motorola Edge X30 qui semble être l’un des premiers modèles Android à sortir cette année alimenté par la puce Snapdragon 8 Gen 1. Le nouveau cœur Cortex-A510 de cette puce a été testé par Golden Reviewer et, bien qu’il soit 15 % plus puissant que les cœurs Cortex-A55 présents sur le Snapdragon 888, il est 33 % moins efficace et la consommation d’énergie du A510 est 70 % plus élevée.

Tested the new A510 small cores in #Snapdragon8Gen1

Compared to the A55 in SD888:

Performance +15%

Power consumption +69%

Efficiency -33%

A710 and A510 are really not looking good 😭😭😭 https://t.co/6ttZ8bOIVP pic.twitter.com/TuVFiE0Dce — Golden Reviewer (@Golden_Reviewer) December 25, 2021

Golden Reviewer a également noté que le cœur X2 du Snapdragon 8 Gen 1 a un gain de performance de 15 % par rapport au cœur X1, mais est moins efficace. Et le cœur A-710 offre les mêmes performances que le cœur qu’il a remplacé sur la nouvelle puce, le Cortex-A78. C’est au niveau du GPU que les choses se corsent, avec une amélioration de 50 % des performances et une efficacité accrue de 44 %. Golden Reviewer affirme que le GPU du Snapdragon 8 Gen 1 est presque aussi performant que le GPU de l’A15 Bionic d’Apple.

Une bataille entre les fonderies

Grâce au nœud de processus supérieur en 4 nm de TSMC, le Dimensity 9000 de MediaTek serait plus efficace que la nouvelle puce Snapdragon. Et puisque la puce Exynos sera construite à l’aide du même nœud que le Snapdragon 8 Gen 1, il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que la puce de Samsung ait de meilleures performances que celle de Qualcomm.

Si l’on ajoute à cela la pénurie de puces, le discours habituel sur la fin de la loi de Moore, la pandémie qui se poursuit, on peut s’attendre à une nouvelle année mouvementée dans le monde des semi-conducteurs. Et il est certain que certaines entreprises de conception de puces jetteront un coup d’œil sur les performances de leur fonderie. Par exemple, s’il y a des problèmes avec le Snapdragon 8 Gen 1, la production du Snapdragon 8 Gen 2 pourrait être transférée de la fonderie Samsung à TSMC.

Mais comme tous les fabricants de puces le savent, travailler avec TSMC signifiera toujours jouer les seconds rôles face à Apple. Intel était si mécontente de cette situation qu’elle a envoyé ses cadres supérieurs à Taïwan pour rencontrer TSMC afin de voir s’il pouvait s’arranger pour qu’une partie de la capacité de 3 nm de la fonderie soit réservée à sa propre production. TSMC aurait offert à Intel une capacité de production à 4 nm avec des tests effectués à 5 nm.