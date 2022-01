CES 2022 : Samsung ajoute Google Stadia et NVIDIA GeForce Now à son Gaming Hub

En plus de dévoiler de nouveaux téléviseurs connectés au CES 2022, Samsung a également annoncé l’arrivée d’un nouveau Gaming Hub sur ses téléviseurs. Le nouveau Gaming Hub est construit sur le propre Tizen OS de Samsung et permettra aux utilisateurs de découvrir plus facilement les jeux sur le cloud sur leurs Smart TV Samsung.

Samsung dévoile aujourd’hui une nouvelle gamme de téléviseurs intelligents au CES 2022, comprenant des fonctionnalités aussi exotiques que des télécommandes alimentées par ondes radio et la prise en charge des NFT. Et, il se trouve aussi que ce sont les premiers téléviseurs Samsung depuis longtemps à vous permettre de jouer à des jeux vidéo triple A depuis le cloud au lieu de votre Xbox, PlayStation ou PC.

Après une vague allusion en octobre, Samsung confirme maintenant que certains modèles 2022 offriront explicitement l’accès à GeForce Now de NVIDIA, à Google Stadia et au service de jeux sur le cloud Utomik dans le cadre d’un nouveau « Samsung Gaming Hub », une interface utilisateur que Samsung a l’intention d’étendre à d’autres services.

Autrement dit, quel que soit le service de streaming en nuage que vous utilisez, le Samsung Gaming Hub offrira une expérience de jeu transparente. La société indique qu’elle ajoutera bientôt un support pour d’autres services de streaming de jeux, ce que l’on peut supposer être le Xbox Cloud Gaming de Microsoft.

Nos téléviseurs connectés Samsung offrent la destination de divertissement ultime pour tout le monde, quels que soient les générations, les intérêts et les préférences de visionnage. Nous savons que la popularité des jeux continue de croître pour nos clients et nous avons comblé le fossé entre notre leadership en matière de téléviseurs connectés et les logiciels de jeux avancés afin de créer un moyen plus facile pour les gens de profiter des jeux qu’ils aiment, plus rapidement. Nous avons développé le Samsung Gaming Hub avec nos incroyables partenaires de contenu pour en faire profiter tous les joueurs, et nous prévoyons de poursuivre notre collaboration pour développer l’écosystème — Won-Jin Lee, président d’entreprise chez Samsung Electronics

Pas disponible pour les anciens modèles

Le Samsung Gaming Hub n’est pas seulement destiné au cloud gaming. En effet, la société indique que vos consoles de jeux vidéo connectées en HDMI seront également intégrées au Samsung Gaming Hub, avec des entrées spécifiques sur la manette. Cela signifie que vous pourriez être en mesure de jouer à des jeux sur le cloud et à des jeux de console avec la même manette, au lieu d’avoir à maintenir des manettes séparées ou à faire des allers-retours. La société promet également une « technologie AI Gaming » qui permettra de créer des recommandations de jeux sur l’écran d’accueil de votre téléviseur.

Il n’est pas encore clair si les téléviseurs de Samsung offriront la meilleure qualité d’image et d’audio pour le cloud gaming, car la société n’a pas été en mesure de dire si GeForce Now ou Google Stadia offrirait un streaming 4 K.

Cependant, la seule déception avec le Gaming Hub est qu’il ne sera pas disponible sur les téléviseurs Samsung annoncés en 2021 ou avant. La société affirme que le Gaming Hub ne sera disponible que sur ses modèles de Smart TV 2022 « sélectionnés » plus tard dans l’année. Sur les téléviseurs pris en charge, une nouvelle option Gaming Hub apparaîtra. Elle sera disponible dans le menu de navigation principal dans les catégories Gaming, Media et Lifestyle, selon Samsung.