Apple pourrait lancer un iMac Pro alimenté par une puce Apple Silicon au premier semestre 2022

Le Mac Pro et l’iMac Pro sont les seuls produits restants qui n’ont pas encore fait la transition vers les puces personnalisées d’Apple, et selon les dernières informations, il est probable que la société présente leurs successeurs plus tard cette année. En bref, d’ici quelques mois, nous pourrions voir Apple passer complètement à ses puces Apple Silicon, délaissant entièrement Intel.

Apple mise beaucoup sur ses puces Apple Silicon et, sans surprise, la société travaille sans relâche à la migration de l’ensemble de sa gamme d’appareils vers la nouvelle puce ARM personnalisée. Mark Gurman, de Bloomberg, affirme que le premier semestre de l’année comprendra plusieurs annonces importantes sur ce front, puisque Apple prévoit de dévoiler les nouveaux Mac Pro, Mac mini et iMac Pro équipés d’une puce Apple Silicon. Si vous pensiez que les M1 Pro et M1 Max étaient puissantes, il semble qu’Apple ait gardé le meilleur pour la fin.

Le lancement de ces modèles aura très probablement lieu au printemps, bien que nous ne disposions pas encore de plus de détails à ce sujet. Si Gurman a raison, alors Apple travaille sur plus qu’un seul Mac Pro, y compris un modèle avec jusqu’à 40 cœurs de CPU et un GPU à 128 cœurs. Il y a aussi un nouveau Mac mini et un nouvel iMac Pro qui achèveraient la transition d’Apple des puces Intel à ses propres processeurs d’ici la WWDC de cette année.

Apple travaille déjà sur la puce Apple M2, le premier successeur direct de la puce Apple M1, bien que Gurman affirme qu’il est peu probable qu’elle apporte une amélioration substantielle en termes de performances.

Le Mac Pro pourrait également être la machine la plus puissante d’Apple à être équipée d’un SoC de la série M, bien que le nom réel nous soit inconnu pour le moment. Il pourrait également être le premier iMac à disposer d’une dalle Mini-LED avec une prise en charge de la technologie ProMotion, nous devrions donc nous attendre à de multiples mises à niveau de la solution « Tout en un ».

Améliorer les puces actuelles

Apple a vanté les performances et l’efficacité de la puce M1 à chaque occasion. « M1 est la première puce d’ordinateur personnel construite à l’aide de la technologie de pointe du processus de 5 nanomètres. Elle est dotée d’un nombre stupéfiant de 16 milliards de transistors, soit le nombre le plus élevé qu’Apple ait jamais mis dans une puce », a déclaré Apple. « Elle est dotée du cœur de processeur le plus rapide au monde dans un silicium basse consommation, de la meilleure performance de processeur par watt au monde, du graphisme intégré le plus rapide au monde dans un ordinateur personnel et de performances d’apprentissage automatique révolutionnaire grâce au moteur neuronal d’Apple. En conséquence, M1 offre des performances de CPU jusqu’à 3,5 fois plus rapides, des performances de GPU jusqu’à 6 fois plus rapides et des performances d’apprentissage automatique jusqu’à 15 fois plus rapides, tout en permettant une autonomie de batterie jusqu’à 2 fois supérieure à celle des Mac de la précédente génération. Avec sa profonde augmentation des performances et de l’efficacité, M1 constitue le plus grand bond en avant jamais réalisé par le Mac ».

Bien sûr, tout est actuellement au stade de la rumeur, il faut donc prendre ces informations avec des pincettes.