Pixel 10 : Google choisit TSMC pour fabriquer le Tensor G5

Depuis la création du premier processeur Tensor pour les appareils Pixel, Google a confié la fabrication de ses puces à Samsung Foundry. Après quatre générations, l’entreprise change de cap et choisit TSMC pour fabriquer la prochaine génération de puces Tensor, le Tensor G5, destiné à la série Pixel 10.

La décision de Google de passer à TSMC s’explique par plusieurs raisons. Les informations obtenues par AndroidAuthority révèlent que la nouvelle puce Tensor G5, qui équipera le Pixel 10, est fabriquée par TSMC.

Un document commercial accessible au public montre que Google LLC a expédié une nouvelle puce de Taïwan à une entreprise indienne, Tessolve Semiconductor, pour des tests. Ce document fournit des détails cruciaux, notamment le nom de code interne de la puce, son type, sa révision, les tests passés, le fabricant, la RAM, et bien plus encore.

Détails techniques du Tensor G5

Le Tensor G5, connu sous le nom de code « Laguna Beach » ou « LGA » dans le document, utilise la technologie d’emballage InFO POP (Integrated Fan-Out Package-On-Package) de TSMC. La description mentionne également la révision A0, la première disponible, ainsi que les tests au niveau du système (SLT) réalisés avec la puce, indiquant son utilisation dans un téléphone de test réel.

Par ailleurs, le document précise que la puce utilise 16 Go de RAM fabriquée par Samsung Electronics et adopte le type d’emballage BGA-1573. Le Tensor G5 a une épaisseur de 1,16 mm, selon les informations révélées.

Les problèmes avec Samsung Foundry

Pendant 4 ans, Google a collaboré étroitement avec Samsung Electronics pour ses puces internes. Les premières puces Tensor étaient largement basées sur les puces Exynos haut de gamme, avec quelques éléments conçus par Google. Cependant, au fil des ans, Google a apporté davantage de personnalisations pour intégrer de meilleurs NPU et autres composants.

Ces puces, conçues avec l’aide de la division System LSI de Samsung et fabriquées par Samsung Foundry, étaient performantes, mais pas aussi puissantes que celles de leurs concurrents Apple, MediaTek et Qualcomm. Elles souffraient également de problèmes de surchauffe et de modems inefficaces, probablement liés aux technologies de fabrication de Samsung Foundry.

Il est bien connu dans l’industrie que la fabrication par Samsung Foundry est moins coûteuse que celle de TSMC, mais elle présente des problèmes de consommation d’énergie et d’efficacité. Ainsi, Google pourrait avoir opté pour le processus 4 nm de TSMC pour la puce Tensor G5, qui sera lancée l’année prochaine avec la série Pixel 10.

Le passage de Google de Samsung Foundry à TSMC pour la fabrication de ses puces Tensor marque une nouvelle ère pour les appareils Pixel. Avec des technologies de fabrication plus avancées et une meilleure efficacité énergétique, le Tensor G5 promet d’offrir des performances améliorées, répondant ainsi aux attentes des utilisateurs et des critiques de l’industrie.