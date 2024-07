iPhone 18 : Les puces 2 nm d’Apple prévue pour 2026

Apple prévoit de lancer ses puces de nouvelle génération en 2 nm avec la série d’iPhone 18, attendue pour 2026. Cette prévision récente d’une source respectée contredit les rapports et spéculations récents qui annonçaient l’arrivée de ces puces pour l’année prochaine.

Selon la source, les puces 2 nm ne seraient pas prêtes pour la sortie des iPhone 17, prévue pour l’automne 2025. Il a partagé cette information sur le réseau social chinois Weibo, affirmant que le développement des puces 2 nm par TSMC ne sera achevé qu’à la fin de 2025, ce qui correspond au calendrier de sortie des iPhone 18 en 2026.

La source a également déclaré que les précédents rapports annonçant une sortie des puces 2 nm pour les iPhone 17 sont des « fake news ». Ces rapports provenaient de sources réputées comme Financial Times, Digitimes et TrendForce, qui avaient tous corroboré une sortie en 2025.

La série iPhone 17 n’intégrera donc pas les puces 2 nm, comme l’a clarifié la source. Ces puces arriveront trop tard pour être incluses dans la sortie de l’automne 2025 de cette série de smartphones. La source, connue pour ses prédictions précises par le passé, a notamment prédit l’arrivée des chipsets A16 dans les modèles iPhone 14 Pro et le développement des puces 3 nm pour les serveurs IA d’Apple.

Développement des puces Apple Silicon

Depuis le lancement du chipset M1 en 2020, les processeurs Silicon conçus par Apple ont connu un développement spectaculaire. La société cherche à augmenter la puissance tout en réduisant la taille du matériel. Les premières spéculations sur les puces M4 suggéraient qu’elles seraient les très attendues puces 2 nm d’Apple, prévues pour 2025.

Cependant, la sortie de l’iPad Pro cette année a présenté les puces M4, utilisant le processus 3 nm de TSMC. Le développement des puces 2 nm par TSMC remonte à 2022, lorsque la société a commencé leur production, destinées à une sortie en 2025. Ces puces plus petites sont prévues pour les futurs iPhone et Mac.

Aucune confirmation officielle

Pour le moment, ni Apple ni TSMC n’ont confirmé officiellement le sort et le calendrier de sortie des processeurs 2 nm. Les analyses, fuites et spéculations continuent de circuler, mais cette nouvelle prévision d’une source renommée indique une sortie plus tardive, particulièrement pour l’iPhone 18 de 2026, contournant ainsi complètement la série iPhone 17 de l’année prochaine.