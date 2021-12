Samsung annoncera la puce Exynos 2200 équipée de la carte graphique RDNA 2 d’AMD le 11 janvier

Samsung a finalement annoncé une date pour l’annonce de la puce interne Exynos 2200 qui alimentera probablement la série Galaxy S22. Samsung et AMD travaillent depuis un certain temps sur un GPU qui sera intégré dans la prochaine puce phare du géant sud-coréen. Selon une nouvelle rumeur, le GPU lui-même s’appellera le Xclipse 920.

La société a confirmé que la puce Exynos 2200 alimentée par la carte graphique RDNA 2 sera dévoilée le 11 janvier, date à laquelle le Galaxy S21 FE serait mis en vente.

Samsung n’a cessé d’améliorer ses puces. L’année dernière, elle a adopté les conceptions de CPU d’Arm, et maintenant, le GPU d’AMD s’occupera de la partie graphique. Ce dernier est mieux connu pour alimenter les graphiques de nouvelle génération sur la Xbox Series X, la PlayStation 5, et les cartes graphiques de la série RX 6000 d’AMD. Quant à savoir si la nouvelle puce Exynos sera à la hauteur de la médiatisation liée, c’est une tout autre question.

Qualcomm affirme que sa nouvelle puce, le Snapdragon 8 Gen 1, offre des capacités CPU 20 % plus rapides et des graphismes 30 % meilleurs que le Snapdragon 888. Bien que la puce Exynos 2200 soit censée avoir la même architecture centrale que le Snapdragon 8 Gen 1 qui alimentera les variantes américaines du Galaxy S22, elle pourrait être à la traîne en termes de performances.

#PlaytimeIsOver. The gaming marketplace is about to get serious. Stay tuned for the next #Exynos with the new GPU born from RDNA 2. January 11, 2022. pic.twitter.com/5V547CpDkP

—Samsung Semiconductor (@SamsungDSGlobal) December 30, 2021