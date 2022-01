Xiaomi Mi MIX Fold 2 : le design et le stylet apparaissent dans un nouveau brevet

Lorsqu’il est question de smartphones pliables, le nom de Samsung vient immédiatement à l’esprit — la société a fait des progrès étonnants en termes de développement et de popularisation non pas d’un, mais de deux nouveaux designs de smartphones pliables. Il s’agit du format livret du Galaxy Z Fold 3 et du design à clapet du Galaxy Z Flip 3. En fait, le Galaxy Z Fold 3 a en quelque sorte fait tomber la gamme Galaxy Note de son piédestal, prenant la place de la sortie du mois d’août et laissant le Samsung Galaxy Note 21 dans les limbes.

Mais, Samsung n’est pas le seul acteur sur le marché des smartphones pliables — d’autres fabricants essaient également d’obtenir une certaine part de marché, avec des entreprises comme Motorola, Huawei et Xiaomi qui sont toutes sur le dos de Samsung.

Après que Xiaomi a présenté son premier smartphone pliable au printemps 2021, le fabricant chinois s’est remis au travail pour lancer un nouveau modèle. Et, l’appareil vient de faire l’objet d’un nouveau brevet. Le design s’inspirerait de la gamme Galaxy Z Fold de Samsung.

Comme l’écrit MySmartPrice, la demande a été déposée auprès de l’Office américain des brevets et des marques. Le document contient des esquisses décrivant le nouveau smartphone pliable. Le mécanisme de pliage ressemble à la technique de la gamme Galaxy Z Fold. Le nouveau smartphone pliable de Xiaomi pourrait être commercialisé en 2022 pour succéder au Xiaomi Mi MIX Fold.

Alors que le bouton d’alimentation et les boutons de volume ont été placés sur le bord droit, il y a de la place sur le côté gauche pour un stylet numérique. Le stylet devrait pouvoir être fixé au smartphone pliable à l’aide d’un aimant. Où pourrait-on ranger le stylet, vous vous demandez ? Eh bien, il se fixe magnétiquement sur le côté du smartphone !

Un stylet avec le smartphone pliable

D’après ces croquis grossiers, le Mi MIX 2 ressemble à un… mélange du style du Galaxy Z Fold avec un peu d’iPad — c’est ainsi que nous fixons habituellement le Apple Pencil sur les côtés des iPad Pro, Air et Mini. Le stylet Xiaomi Mi MIX Fold 2 sera-t-il actif et nécessitera-t-il une recharge de la batterie ? Nous ne le savons pas. Sera-t-il vraiment dans la boîte ? Nous l’espérons, mais nous n’en avons aucune idée.

Le Mi MIX Fold a été présenté au printemps et est équipé d’un SoC Snapdragon 888 de Qualcomm, d’un objectif principal de 108 mégapixels et d’un triple module de caméra. L’écran de 8,01 pouces apporte une résolution Quad HD+. Pour l’instant, aucune donnée technique n’a été dévoilée sur le futur smartphone pliable. Actuellement, on ne peut donc que spéculer sur les composants qui seront utilisés dans l’appareil. Il est possible que d’autres détails sur le Mi MIX Fold 2 soient divulgués dans les prochains mois. On ne sait pas non plus quand Xiaomi annoncera officiellement le smartphone.