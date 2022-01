Ubuntu 22.04 LTS peut être installé sur un Raspberry Pi 4 avec 2 Go de RAM

Les ordinateurs de la gamme Raspberry Pi sont de petits PC monocartes peu coûteux qui sont le plus souvent utilisés pour exécuter des distributions GNU/Linux. Mais alors que les appareils Raspberry Pi sont livrés depuis 2012, il a fallu plus de 8 ans pour qu’une des distributions Linux les plus populaires ajoute un support — et même alors, les développeurs d’Ubuntu ne supportaient officiellement que les ordinateurs Raspberry Pi 4 avec au moins 4 Go de RAM.

Aujourd’hui, les développeurs d’Ubuntu affirment que la prochaine version de leur système d’exploitation de bureau devrait être capable de fonctionner sur le matériel Raspberry Pi avec seulement 2 Go de RAM.

Dans un article de blog, les développeurs indiquent que l’un des objectifs de la prochaine version Ubuntu 22.04 LTS, prévue pour avril, est de « viser une expérience de bureau viable sur les modèles Raspberry Pi 4 de 2 Go », qui se vendent généralement aux alentours de 50 euros, ce qui les rend environ 10 euros moins chers que les modèles dotés de 4 Go de RAM.

Pour ce faire, ils utilisent une fonctionnalité du noyau Linux appelée zswap, qui compresse les données stockées en RAM avant de les déplacer vers une carte SD ou un autre espace de stockage désigné pour être utilisé comme mémoire d’échange, et qui peut rapidement vérifier si vous avez toujours besoin de déplacer ces fichiers vers la mémoire d’échange après qu’ils aient été compressés ou s’ils prendront moins de place et s’exécuteront plus rapidement s’ils restent en RAM.

Le résultat final est que vous devriez être en mesure d’obtenir une expérience de bureau Ubuntu complète même sur les appareils Raspberry Pi 4 avec seulement 2 Go de RAM. Et tandis que cette fonctionnalité sera activée par défaut dans Ubuntu 22.04 LTS, il est déjà possible de l’activer dans des versions plus anciennes d’Ubuntu si vous voulez les essayer sur un Raspberry Pi en suivant les instructions décrites dans le récent article de blog d’Ubuntu.

zswap au milieu de cette avancée

Notez que l’activation de zswap devrait également améliorer les performances des appareils Raspberry Pi 4 dotés de 4 ou 8 Go de RAM. En plus du Raspberry Pi 4 Model B, zswap sera activé par défaut lorsque vous installerez Ubuntu 22.04 LTS sur un Raspberry Pi 400, qui possède des composants analogues (et 4 Go de RAM), le tout dans un clavier compact.

Vous pouvez également utiliser le système d’exploitation Raspberry Pi OS basé sur Debian (développé par les fabricants du Raspberry Pi), ou l’une des nombreuses autres distributions Linux compatibles avec les ordinateurs Raspberry Pi.