CES 2022 : LG présentera ses nouveaux téléviseurs transparents

LG est un pionnier en matière d’écrans et a été l’une des premières entreprises à présenter un panneau transparent il y a quelques années. LG Display, société distincte de LG Electronics, présentera (jeu de mots) des téléviseurs plus transparents lors de l’événement CES 2022. L’entreprise présentera les produits OLED Shelf, Shopping Magazine Showcase, Show Window et Smart Window.

La différence entre LG Display et LG Electronics est que ce dernier présente généralement des produits conceptuels que d’autres fabricants peuvent adopter. Il s’agit essentiellement de nouvelles normes et technologies qui peuvent être utilisées par des tiers.

De nombreuses entreprises ont retiré leur présence en personne et leur événement en direct au CES en raison de la nouvelle variante de la COVID qui touche actuellement les États-Unis. Google, Microsoft, Amazon, Meta, Twitter, NVIDIA et beaucoup d’autres grandes entreprises ont annoncé qu’elles ne participeraient pas à l’événement en présentiel.

Maintenant que LG a déjà annoncé ce qu’elle a l’intention de présenter au CES 2022, nous pouvons voir de plus près les prochains panneaux transparents. Le LG Shelf est constitué de deux panneaux OLED transparents de 55 pouces empilés l’un sur l’autre, et il y a une étagère sur le dessus. Comme il y a deux panneaux, vous pouvez diffuser deux contenus sur chacun d’eux, par exemple : afficher de l’art sur le dessus tout en lisant des nouvelles sur le dessous, et si cela ne suffisait pas, le téléviseur dispose également d’un affichage permanent pour montrer des peintures et des portraits.

Le téléviseur suivant est le Shopping Managing Showcase. LG Display précise qu’il est destiné aux grands magasins « luxueux ». Il s’agit d’un panneau OLED transparent avec un support en bois. Lorsque les produits sont placés derrière le panneau d’affichage transparent, il pourrait afficher des informations supplémentaires sur chaque produit, ou montrer des graphiques qui offriraient une toute nouvelle expérience.

Des panneaux destinés aux grands magasins « luxueux »

Le Show Window se compose de quatre écrans OLED transparents de 55 pouces qui peuvent être utilisés de la même manière que le Shopping Managing Showcase, sauf qu’il est mieux adapté aux vêtements et autres produits qui prennent plus de place. Les magasins pourraient adapter ce nouvel écran pour afficher du texte numérique, des images et d’autres effets visuels afin d’attirer les utilisateurs dans les magasins. LG Display indique que certains de ces écrans sont déjà utilisés au Musina Fashion Store de Séoul, au Smithsonian et au 180 The Strand à Londres. Ils sont également utilisés dans les vitres de certains wagons de métro en Chine et au Japon.

Bien que la plupart de ces produits ne soient que des concepts, il est clair que LG est sur le point de les rendre plus largement disponibles pour les entreprises et les sociétés offrant un service et une expérience plus haut de gamme à leurs clients. Tous ces panneaux d’affichage sont fabriqués à l’aide du processus de fabrication d’écrans de 8e génération de la société, et si les présentations sont une indication, nous pourrions voir beaucoup plus de ces panneaux dans un proche avenir.

LG a toujours été au sommet de la technologie d’affichage, et nous nous attendons à en voir davantage dans un proche avenir. Samsung n’a pas encore présenté ses écrans, mais nous verrons probablement d’autres téléviseurs innovants de la société lors de l’événement numérique du CES 2022 dans deux semaines.