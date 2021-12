Comment créer et partager votre Top 9 de 2021 sur Instagram ?

C’est bientôt le réveillon du Nouvel An, il y a donc de fortes chances que votre fil Instagram soit rempli de personnes partageant leur top 9 annuel en guise de bilan de l’année. Si vous cherchez à créer et à partager votre propre Top 9 Instagram avant la fin de l’année, voici comment faire.

Tout d’abord, il est plutôt ridicule qu’après des années de popularité incroyable de la tendance Top 9, Instagram n’ait toujours pas mis en place un moyen natif de créer et de partager le bilan de l’année directement dans l’application. Au lieu de cela, les utilisateurs sont obligés de s’appuyer sur des applications tierces pour créer leurs collages, dont certaines sont moins respectueuses de la vie privée que d’autres.

En faisant défiler votre fil Instagram cette semaine, vous avez probablement vu les publications du Top 9 d’amis et de célébrités. L’idée est que ces récapitulatifs décomposent vos 9 meilleures publications Instagram en termes de j’aime pour l’année.

Parce qu’Instagram n’a pas lancé un moyen natif de créer votre Top 9, il existe une poignée d’applications tierces pour combler ce vide. La façon la plus populaire de créer et de partager votre Top 9 Instagram cette année est avec l’application Top Nine for Instagram, plutôt bien nommée, de l’App Store.

L’application vous demandera votre nom d’utilisateur Instagram. Saisissez-le et sélectionnez « Continuer ». Ensuite, l’application vous demandera votre adresse électronique. Si vous avez une adresse e-mail dédiée aux « spams », je vous suggère de l’utiliser ici (ou vous pouvez entrer quelque chose de complètement aléatoire). Une fois que vous avez saisi votre adresse e-mail, l’application génère votre grille de Top 9 Instagram en fonction de vos publications les plus aimées de l’année. Vous verrez un filigrane « Top Nine » sur votre grille, mais vous pouvez le supprimer avec un achat in-app de 1,99 dollars si vous le souhaitez.

Pas une solution native

Une autre solution est l’application Best Nine, qui est également disponible gratuitement sur l’App Store. Elle ne vous demande pas votre adresse électronique et il n’y a pas de filigrane sur l’image finale. Toutefois, la contrepartie est qu’il s’agit d’une application plutôt chargée en publicité.

Pour partager votre grille Top 9 sur Instagram, appuyez sur le bouton « Partager » dans l’une ou l’autre des applications et enregistrez la photo dans votre bibliothèque Photos ou partagez-la directement sur votre Instagram. Si vous l’enregistrez dans votre bibliothèque Photos, vous pouvez la télécharger sur Instagram comme vous le feriez pour n’importe quelle autre image.

Un dernier conseil : Méfiez-vous de toute application qui vous demande de vous connecter à votre compte Instagram.