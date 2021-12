by



Google, Lenovo, Intel, Meta et d’autres annulent leur participation au CES 2022

La Consumer Technology Association a annoncé que l’exposition CES 2022, tant attendue, serait un événement en chair et en os à partir du 5 janvier à Las Vegas. Alors qu’on s’attendait à ce que les entreprises présentent leurs derniers et meilleurs produits technologiques lors de l’événement, beaucoup d’entre elles se retirent maintenant de l’événement en présentiel, invoquant des problèmes de santé dus à la pandémie de coronavirus toujours en cours, notamment le variant Omicron.

De grandes entreprises, dont Lenovo, Meta, Twitter, Google, T-Mobile et Intel, se sont retirées de l’événement en présentiel et ont annoncé leur participation virtuelle au CES 2022. Lenovo, entre autres, a annoncé sur Twitter qu’elle suspendait toutes ses activités sur place au CES 2022 en raison de la situation du COVID. Cependant, dans un autre tweet, la société a confirmé qu’elle lancerait ses derniers produits comme prévu les 4 et 5 janvier.

Outre Lenovo, Intel a également annoncé son retrait de l’événement en personne à Las Vegas, invoquant la sécurité et la santé de ses employés et partenaires. La société a déclaré qu’elle diffuserait tous ses contenus et expériences liés au CES de manière virtuelle, sur sa salle de presse officielle.

« La santé et la sécurité de nos employés, partenaires et clients sont toujours une priorité absolue. Après avoir consulté les responsables de la santé et dans l’esprit de la politique de sécurité d’Intel, nos plans pour le CES évolueront vers une expérience en direct, axée sur le numérique, avec un minimum de personnel sur place. Nous vous encourageons à vous joindre à nous pour diffuser tous nos contenus et expériences du CES de manière virtuelle depuis le Intel Newsroom », a déclaré Intel dans un communiqué.

T-Mobile a été un autre exposant majeur à se retirer de l’événement CES en personne à Las Vegas. Le PDG de la société, Mike Sievert, qui était également l’un des orateurs vedettes du CES, a partagé un tweet pour annoncer qu’il ne ferait plus partie de l’événement. Par ailleurs, Waymo, l’entreprise de conduite autonome d’Alphabet, a également mis à jour son blog officiel du CES 2022 pour annoncer la même chose hier.

Un événement en présentiel toujours maintenu

Il convient de mentionner que, bien que ces entreprises technologiques se retirent de l’événement en présentiel à Las Vegas, elles dévoileront leurs produits et annonceront le contenu du CES de manière virtuelle la semaine prochaine.

« Étant donné nos mesures de santé complètes, associées à des mesures de réduction de la fréquentation et de la distanciation sociale, nous sommes convaincues que les participants et les exposants peuvent vivre un événement socialement distant, mais utile et productif à Las Vegas, ou en le vivant en ligne. Nous travaillons également avec les principaux experts en santé de l’État du Nevada qui soutiennent les meilleures pratiques que nous avons mises en place », a déclaré la Consumer Technology Association dans un communiqué.