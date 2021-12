Avec WhatsApp, il sera bientôt difficile pour les inconnus de vous harceler

WhatsApp est l’une des applications de messagerie les plus populaires. Malheureusement, cela entraîne de nombreux problèmes de sécurité, notamment le fait que des inconnus puissent suivre votre statut en ligne.

WhatsApp s’est efforcé de rendre son application plus sûre pour les utilisateurs en ajoutant diverses nouvelles fonctionnalités. Nous avons récemment vu la plateforme de messagerie appartenant à Meta introduire des fonctionnalités telles que les appels flash et les rapports sur le niveau des messages. En plus de ces fonctions et de diverses autres fonctions de confidentialité existantes, WhatsApp aurait maintenant commencé à masquer par défaut les dernières vues des utilisateurs et les mises à jour de statut des contacts inconnus.

Selon WABetaInfo, l’application de messagerie a commencé à changer le paramètre par défaut pour les dernières vues et les statuts de certains utilisateurs de « Tout le monde » à « Mes contacts » sur Android et iOS. Cela empêchera les inconnus de vérifier quand vous avez été vu pour la dernière fois, et vos récents statuts.

Auparavant, les personnes qui avaient votre numéro de téléphone pouvaient facilement voir vos dernières mises à jour de statut et de vue sur WhatsApp. C’était le paramètre par défaut pour ces options ainsi que votre photo de profil. Désormais, vous pouvez changer ces paramètres en « Mes contacts » ou « Personne », selon vos préférences. Cependant, avec les derniers changements de confidentialité, WhatsApp ne laissera que vos contacts voir vos mises à jour d’activité en temps réel.

Bien sûr, vous pouvez toujours retourner dans les paramètres de confidentialité et modifier ce paramètre par défaut. Mais, il serait préférable de ne pas montrer la dernière fois que vous avez été vu ou votre statut aux personnes avec lesquelles vous n’avez pas encore discuté et de rester en sécurité. De plus, cela empêchera également les applications tierces de permettre aux gens de garder un œil sur votre activité WhatsApp, rendant ces applications un peu inutiles !

Parfait pour la confidentialité

Il est en outre révélé que le nouveau paramètre de confidentialité est en train d’être déployé pour certains utilisateurs, car ils sont incapables de voir le « Vu à » de divers comptes personnels et professionnels sur WhatsApp. La société a confirmé la disponibilité de cette fonctionnalité dans une réponse à un utilisateur de Twitter, qui avait une préoccupation analogue.

Une chose à noter est que le changement n’affectera aucun de vos contacts. Vos amis et votre famille n’ont donc pas à s’inquiéter. Toutefois, les utilisateurs inconnus seront touchés. Il reste à voir quand ce changement sera disponible pour tous les utilisateurs de WhatsApp.