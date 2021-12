Sony dévoile enfin les nouveaux couvercles de la PS5 avec les manettes DualSense assorties

En plus des couvercles pour la PS5, Sony a également annoncé trois nouveaux coloris de la manette DualSense de la console . Assortis aux nouveaux couvercles, les joueurs pourront acheter des manettes DualSense dans le coloris violet, rose et bleu à partir du 14 janvier. Tout comme les couvercles, ces manettes peuvent être achetées à l’avance auprès de Sony. Elles coûtent 70 euros chacune.

Les housses de console se déclinent en cinq variantes de couleurs distinctes : le noir, le rouge, le violet, le rose et le bleu ciel, avec des versions disponibles pour les versions disque et numérique de la PS5. Les utilisateurs pourront acheter les couvercles noir et rouge à partir de janvier 2022, tandis que les trois autres coloris seront lancés au cours du premier semestre 2022.