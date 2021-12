Vous pouvez désormais tester WordPress 5.9 avant sa sortie officielle

Une nouvelle version de WordPress en cours de développement, WordPress 5.9, est désormais disponible en version bêta à des fins de test. Étant donné que WordPress 5.9 Beta 1 n’est pas une version stable, les développeurs recommandent que les tests soient effectués sur des sites de test plutôt que sur des sites réels, au cas où des problèmes se révéleraient.

WordPress a publié un ensemble d’instructions détaillées que les utilisateurs doivent suivre afin de mener à bien le test.

À 8 semaines de la mise en ligne de la plateforme, WordPress a mis au point trois méthodes différentes pour permettre aux utilisateurs de tester WordPress 5.9 Beta 1 sur leurs sites.

La première option consiste à installer et à activer le plugin WordPress Beta Tester, à sélectionner le canal « Bleeding edge » et le flux « Beta/RC Only ». La deuxième façon est de télécharger directement la version bêta, et la troisième façon est d’utiliser WP-CLI pour tester : wp core update—version=5.9-beta1 . Cependant, la troisième option n’est pas conseillée pour les systèmes de fichiers qui sont insensibles à la casse.

WordPress a déclaré dans un article de blog que la principale raison de ces tests est de peaufiner la version en phase bêta. La version contient déjà 580 améliorations et près de 450 corrections de bugs, et les contributeurs ont adressé 297 tickets pour WordPress 5.9 jusqu’à présent, dont 110 nouvelles fonctionnalités et améliorations.

De réelles nouveautés

Cette dernière version de WordPress introduira également le tout premier thème par défaut de WordPress basé sur des blocs, Twenty Twenty-Two. « Il s’agit du tout premier thème basé sur des blocs, ce qui nécessite des tests approfondis », explique un contributeur de WordPress dans le guide détaillé.

WordPress a également fourni des conseils supplémentaires à ceux qui souhaitent participer aux tests de la nouvelle version sur leurs sites, notamment des tests sur différents navigateurs, dans différentes langues, et pour voir à quoi ressemblent les nouvelles fonctionnalités sur différentes tailles d’écran.