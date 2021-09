La puce Apple A15 Bionic est un concentré de puissance en 5 nm

Apple a dévoilé sa gamme de smartphones phares de 2021, la série iPhone 13, lors de son événement « California Streaming ». La nouvelle gamme d’iPhone 13 est propulsée par le nouveau processeur A15 Bionic d’Apple. Apple affirme qu’il s’agit de la puce mobile la plus rapide du marché. Tout en s’en prenant à Android et aux autres concurrents, Apple a déclaré que les processeurs de la série A d’Apple sont si rapides que les concurrents sont toujours en compétition avec des processeurs vieux de deux ans.

La nouvelle puce sera dotée de 15 milliards de transistors. Ce chiffre est à comparer aux 11,8 milliards de transistors que l’on trouve dans le A14 Bionic et aux 8,5 milliards de transistors dont est équipé le A13 Bionic. La puce M1 utilisée sur les Mac et l’iPad Pro (2021) comporte 16 milliards de transistors.

Le puce A15 Bionic est toujours une puce de 5 nm. Elle est dotée d’un processeur à 6 cœurs, dont 2 cœurs à haute performance et 4 cœurs d’efficacité énergétique. Elle intègre 15 milliards de transistors pour des performances CPU plus rapides. Du côté du GPU, la puce A15 Bionic possède un GPU à 4 cœurs. Apple affirme que la puissance de traitement graphique de l’A15 Bionic est « 30 % plus rapide que celle de la principale concurrence ». Sur l’iPhone 13 Pro et Pro Max, l’A15 Bionic possède un cœur supplémentaire de GPU — alimentant probablement l’écran ProMotion.

L’une des principales caractéristiques du nouvel A15 est son moteur neuronal à 16 cœurs. Apple affirme qu’il est plus rapide que jamais, et qu’il peut désormais effectuer jusqu’à 15,8 trillions d’opérations par seconde, contre 11 trillions d’opérations par seconde sur l’A14 Bionic. Le nouveau moteur neuronal aide Siri dans la synthèse vocale avancée et permet de réaliser plus rapidement des légendes en direct.

Outre le moteur neuronal amélioré, la puce A15 Bionic dispose également d’un nouveau moteur d’affichage, d’un nouvel encodeur vidéo, d’un nouveau module enclave sécurisé et d’un nouveau décodeur. Des améliorations majeures ont également été apportées au domaine de traitement du signal d’image.

Toujours produite par TSMC

La puce A15 Bionic est produite par la plus grande fonderie du monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), qui utilise son nœud de processus amélioré 5NP en 5 nm. Il existe une pénurie mondiale de puces qu’Apple aurait pu contourner grâce à sa position de premier client du plus grand fondeur. Apple n’utilise pas seulement le nouveau chipset pour la gamme d’iPhone de 2021, mais aussi pour la nouvelle tablette iPad mini, dont il augmentera les performances de 40 %.

TSMC a augmenté de 20 % le prix des puces qu’elle fabrique. Là encore, l’importance d’Apple pour TSMC a conduit ce dernier à limiter le coût de la puce à une hausse de 3 %.