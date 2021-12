Microsoft fait marche arrière sur les changements controversés du navigateur par défaut de Windows 11

Alors que Windows 11 apporte des changements bienvenus, notamment un nouveau design, la prise en charge des applications Android, et plus encore, il a un ennuyeux problème. Windows 11 a inutilement compliqué le processus de changement de navigateur par défaut autre que Microsoft Edge. Au lieu de simplement le changer depuis les Paramètres (disponibles dans Windows 10), les gens doivent également changer les types de fichiers et de liens. Oui, Microsoft a transformé un processus en un seul clic en un processus en plusieurs étapes, dans l’espoir d’étendre la portée de son navigateur natif Edge. Ce fastidieux processus devrait maintenant devenir beaucoup plus simple, car Microsoft teste un bouton dédié pour changer le navigateur par défaut dans Windows 11.

Il est rapporté que Windows 11 disposera d’un bouton dédié « Définir par défaut » en haut de la page des paramètres de l’application. Il se trouvera dans la section Applications -> Applications par défaut des paramètres. Cette option permettra aux utilisateurs de définir les applications par défaut qu’ils aiment d’un simple clic. La nouvelle capacité se trouve dans la build 22509 de Windows 11 Insider sur le canal Dev. Elle a été repérée pour la première fois par Rafael Rivera.

Windows build 22,509 has a new browser [Set default] button. 👀 pic.twitter.com/kRDFPKfJMv —Rafael Rivera (@WithinRafael) December 1, 2021

Lorsqu’une application est définie par défaut, les types de fichiers et de liens (HTM, HTML, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP et HTTPS) sont automatiquement définis par défaut pour la nouvelle application. Cependant, le type de fichier PDF aura toujours Edge comme navigateur par défaut.

Cette fonctionnalité sera un soupir de soulagement pour beaucoup, car le processus actuel est assez difficile. Si un utilisateur souhaite changer son navigateur par défaut (ou toute autre application), il devra se rendre dans les paramètres. Ensuite, les utilisateurs devront entrer le nom du navigateur dans la section Recherche d’applications, puis sélectionner ce navigateur particulier pour chaque type de fichier/lien.

Ce changement a suscité des réactions négatives de la part des navigateurs Windows tiers (Vivaldi, Firefox et Brave, pour n’en citer que quelques-uns) et même des utilisateurs ordinaires. De plus, il est devenu plus compliqué que ce qui était disponible dans Windows 10. Pour rappel, lorsque vous téléchargez une application ou un navigateur dans Windows 10, une unique invite s’affiche pour que les gens les définissent par défaut. Si l’invite est manquée, ils peuvent se diriger vers les paramètres.

Une bonne nouvelle

Il reste à savoir quand Microsoft prévoit de diffuser la mise à jour aux utilisateurs généraux. Nous ne savons pas non plus si un widget de navigateur par défaut sera introduit ou non dans Windows 11. Pour rappel, la build 22 509 de Windows Insider apporte également des modifications au menu Démarrer, ce qui permettra aux utilisateurs d’ajouter plus d’applications épinglées dans le menu Démarrer. La barre des tâches affiche désormais également la date et l’horloge sur un moniteur secondaire.

Êtes-vous soulagé de voir cette nouvelle fonctionnalité permettant de changer rapidement le navigateur par défaut dans Windows 11 ? Il est encourageant de voir que Microsoft a écouté les critiques et les commentaires concernant les changements apportés à Windows 11.