Qualcomm et Razer présentent le premier Devkit Snapdragon G3x Gen 1 pour une console de jeu portable

Outre le Snapdragon 8 Gen 1 (alias Snapdragon 898) et les nouvelles puces pour les PC Windows et les Chromebook, Qualcomm s’attaque également au secteur du jeu sur mobiles avec la nouvelle plateforme de jeux Snapdragon G3x Gen 1. Comme expliqué dans son article dédié, vous apprendrez que le fabricant américain de puces Qualcomm cherche à ouvrir une ère de jeux Android portables.

Et bien, pour montrer ce futur, Qualcomm a développé un devkit de jeu portable doté de la puce Snapdragon G3x Gen 1 avec Razer.

Afin de démontrer les capacités de la plateforme de jeux Snapdragon G3x Gen 1, Qualcomm s’est associé à Razer pour développer le premier kit de développement de jeux portables Snapdragon G3x. Il s’agit d’un appareil de console portable qui ressemble à première vue à la Steam Deck de Valve et à la Nintendo Switch. Il est conçu pour donner aux constructeurs un prototype pour développer leurs propres consoles portables. Les développeurs peuvent mettre la main sur le kit de développement dès aujourd’hui.

« Ensemble, Qualcomm Technologies et Razer ouvriront la voie avec des solutions nouvelles et innovantes qui repoussent les limites de la fidélité et de la qualité disponibles dans les jeux portables, transformant ainsi la façon dont ces jeux sont vécus », a déclaré Min-Liang Tan, cofondateur et PDG de Razer, dans un communiqué officiel.

Maintenant, vous devez vous demander quelles sont les spécifications du kit de développement de la console de jeu portable Razer ? Eh bien, voici les principales spécifications de ce kit de développement :

Un écran OLED de 6,65 pouces avec une résolution full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une certification HDR 10 bits

Le Devkit est évidemment alimenté par le Snapdragon G3x Gen 1. La connectivité prend également en charge les technologies mmWave 5G, sub-6 5G et Wi-Fi 6E. Cela vous permettra de diffuser facilement des jeux en streaming depuis votre console ou le cloud en utilisant le service Xbox Cloud Gaming de Microsoft

Le kit de développement prend également en charge le mappage intégré des contrôleurs d’AKSys pour permettre aux constructeurs et aux développeurs de jeux de personnaliser les contrôles afin de répondre au mieux aux besoins de leurs jeux

Vous disposez également d’une webcam de 5 mégapixels au-dessus de l’écran, ainsi que de deux micros et de haut-parleurs à 4 voies couplés à Snapdragon Sound, pour vous offrir une configuration décente pour diffuser en direct des jeux Android en ligne

Le Snapdragon G3x pourrait-il donner le coup d’envoi d’une ère de consoles de jeux Android portables ?

Le Snapdragon G3x est une ambitieuse tentative de mettre un pied dans le secteur des jeux mobiles et de construire un écosystème de consoles de jeux Android portables. À l’heure où le marché est déjà inondé d’un flot de smartphones axés sur le jeu qui offrent des spécifications haut de gamme, des ventilateurs de refroidissement intégrés, une touche RVB et des accessoires de jeu robustes, avons-nous besoin d’une solution tout-en-un pour les consoles Android portables ?

Qualcomm pense sans doute qu’il y a là un créneau à creuser, et elle se lance dans l’aventure avec l’un des plus grands fabricants américains de périphériques. Si le premier kit de développement de Qualcomm pour le processeur Snapdragon G3x sera un ordinateur de poche, la société positionne également la puce comme une solution potentielle pour les set-top-box et autres appareils, y compris les micro-consoles de jeux.