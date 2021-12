Les écouteurs Nothing ear(1) s’enrichit d’une nouvelle édition noire

La toute nouvelle entreprise de Carl Pei, cofondateur de OnePlus, Nothing, a lancé son premier produit, les écouteurs entièrement sans fil Nothing ear(1), plus tôt cette année. Le premier produit de l’entreprise londonienne était proposé dans une unique finition blanche et un étui transparent. Aujourd’hui, la société a annoncé une nouvelle édition limitée de Nothing ear(1) Black Edition. Les écouteurs sont livrés avec le même étui transparent, mais il a maintenant une finition fumée et des écouteurs noirs mats.

Le Nothing ear(1) Black Edition est le même que le modèle blanc, du point de vue des spécifications, mais a un look différent avec la couleur noire.

Il est livré avec le même boîtier transparent et 34 heures d’autonomie que la variante originale. Cependant, au lieu des écouteurs blancs, l’édition noire des Nothing ear(1) est livrée avec des écouteurs noirs mats, qui ont l’air plutôt impressionnants. Vous pouvez voir la comparaison entre les variantes blanches et noires des écouteurs dans les images ci-dessous.

Nothing a également annoncé que les Nothing ear(1) noir seraient des écouteurs en édition limitée et que les 100 premiers modèles seront individuellement gravés de 1 à 100. La société vendra les cents premiers modèles exclusivement au kiosque Nothing, qui sera une installation limitée à Seven Dials dans le quartier de Covent Garden à Londres, avant la vente officielle. Le kiosque sera ouvert le 4 décembre.

En France, les ear(1) en noir seront en vente en avant-première le 8 décembre exclusivement au concept-store Kith de Paris, sur leur site Internet et sur le site de Legacy, le concept-store de l’Hôtel Barrière à Paris. Les stocks y seront limités. Ils sont vendus au prix de 99 euros.

Les paiements en cryptomonnaies acceptés

En outre, Nothing a également annoncé que les clients peuvent acheter les écouteurs Nothing ear(1) noir ainsi que les écouteurs blancs originaux en utilisant des cryptomonnaies sur son site officiel, nothing.tech. L’entreprise acceptera les cryptomonnaies telles que le Bitcoin, l’Ethereum, le Dogecoin et l’USD Coin.

En ce qui concerne les spécifications et les caractéristiques des écouteurs, les écouteurs entièrement sans fil offrent diverses fonctionnalités avancées comme la suppression active du bruit (ANC) à un prix abordable. Les écouteurs sont équipés d’un haut-parleur de 11,6 mm et de micros spécialement conçus pour réduire le bruit de fond.

Quant à la batterie, les Nothing ear(1) offre une autonomie de 34 heures avec l’étui. Les écouteurs, individuellement, offrent jusqu’à 5,7 heures d’écoute sur une seule charge. De plus, l’appareil est doté d’un système de charge ultra-rapide, l’étui pouvant fournir 8 heures d’énergie avec une charge de 10 minutes. En outre, les écouteurs Nothing ear(1) sont dotés de la fonction Find My Earbud, d’un indice IPX4 pour la résistance à l’eau, de la détection intra-auriculaire et de l’appairage rapide.

Nothing ear(1) est désormais neutre en carbone

En plus de la nouvelle édition noire, la société a également annoncé que le produit Nothing ear(1) est neutre en carbone. La société affirme avoir travaillé avec des tiers reconnus au niveau international, comme la société SGS, basée à Genève, pour évaluer et neutraliser l’empreinte carbone de ses écouteurs sans fil. Nothing indique que l’empreinte carbone de 1,78 kg des écouteurs sera révélée sur une nouvelle étiquette d’emballage, qui, selon elle, permettra aux clients de faire des achats « mieux » informés.

À propos de la neutralité carbone, Carl Pei, PDG et cofondateur de Nothing, a déclaré :