Le prix et les coloris du Samsung Galaxy S21 FE ont été révélés

Le mois de décembre est arrivé, et cela signifie d’excellentes nouvelles pour tous ceux qui aiment la période de Noël. Cependant, cela signifie également que nous nous rapprochons de l’annonce possible du Galaxy S21 FE de Samsung.

Si vous avez l’impression que cela fait des années que nous attendons que Samsung lance le Galaxy S21 FE, c’est parce que… eh bien, c’est le cas. Le smartphone a fait l’objet d’une première fuite au printemps dernier, et même si la fin de l’année approche à grands pas, nous n’avons toujours pas mis la main sur le successeur du S20 FE. Si vous attendez avec impatience le prochain flagship de milieu de gamme de la société, vous pourriez être ravis.

En effet, cet appareil a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois, et les dernières rumeurs suggèrent qu’il pourrait arriver dans les premiers mois de 2022. Les dernières informations divulguées révèlent les prix et les options de couleurs possibles pour le membre le plus récent et le plus abordable de la série Galaxy S21.

Selon de nouvelles informations repérées sur WinFuture, le Galaxy S21 FE arrivera avec un prix de 649 € en Europe. Cela vous permettra d’obtenir un nouveau modèle de base avec 8 Go de RAM et 129 Go de stockage. Et si vous voulez un espace de stockage supplémentaire, préparez-vous à payer 50 € de plus pour l’option de stockage de 256 Go. Cette rumeur de prix n’est pas si difficile à croire puisque nous devons nous rappeler que ces prix correspondent à ceux appliqués au Galaxy S20 FE.

Sans surprise, le Galaxy S21 FE ressemble beaucoup au S21 sorti au début de l’année, jusqu’à la caméra à trois lentilles et la bosse incurvée caractéristique de la gamme. Cependant, à la différence de ce modèle, la bosse de la caméra et la coque arrière du smartphone sont toutes d’une seule couleur, éliminant ainsi la touche métallique de la variante haut de gamme et utilisant du plastique pour réduire les coûts.

4 coloris au lancement

La publication a également publié des tonnes d’images des options de couleurs et du présumé design du futur Galaxy S21 FE, qui nous font croire que nous pourrions avoir au moins quatre options de couleurs à choisir, y compris le blanc, le noir, le rose et le vert. Les images rendues semblent quelque peu officielles, et les options de couleurs sont très belles.

Cependant, nous attendons toujours que Samsung révèle des informations officielles sur le prochain Galaxy S21 FE, alors prenez cette information avec des pincettes jusqu’à ce que nous recevions une confirmation officielle de Samsung.