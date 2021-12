Qualcomm s’attaque à l’Apple M1 avec son nouveau Snapdragon 8cx Gen 3 pour PC

Outre le lancement de la nouvelle plateforme mobile phare Snapdragon 8 Gen 1, Qualcomm a également présenté deux nouvelles plateformes de calcul, à savoir les Snapdragon 8cx Gen 3 et Snapdragon 7c+ Gen 3, lors de son Snapdragon Tech Summit 2021.

Alors que le Snapdragon 8cx Gen 3 est destiné aux PC haut de gamme, le Snapdragon 7c+ Gen 3 est destiné aux PC Windows d’entrée de gamme et aux Chromebooks. Ces puces sont censées « moderniser les expériences sur PC et redéfinir l’informatique mobile pour les utilisateurs finaux ».

Il s’agit d’un nouveau système sur puce (SoC) mobile basé sur l’architecture ARM qui devrait s’attaquer au processeur M1 d’Apple et apporter de nouvelles expériences à une potentielle nouvelle vague d’ordinateurs portables en 2022. Le nouveau Snapdragon 8cx Gen 3 présente quelques avancées majeures.

Snapdragon 8cx Gen 3 : le must-have pour le PC ?

Le Snapdragon 8cx Gen 3 est la première plateforme PC Windows de 5 nm au monde, ce qu’Intel, le rival de Qualcomm, n’a pas encore réussi à faire. Cela signifie plus de performances dans un processeur plus petit, mais l’efficacité énergétique et la consommation restent les mêmes que celles des puces Snapdragon de la génération précédente.

En outre, il est équipé du CPU Qualcomm Kryo. Il est censé offrir une augmentation de 85 % des performances du CPU, de 60 % des performances du GPU et une autonomie deux fois plus longue par rapport à son prédécesseur. Le nouveau GPU Adreno devrait offrir des performances graphiques améliorées jusqu’à 60 %. Il prend également en charge les systèmes Snapdragon X55, X62 ou X65 5G Modem-RF pour garantir des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 10 Gb/s, le Wi-Fi 6/6E avec la technologie FastConnect 6900 de Qualcomm, et la possibilité de passer à la 5G ou à la 4G LTE.

La plateforme améliore également les performances de la caméra. Avec le Qualcomm Spectra ISP, les utilisateurs pourront démarrer une vidéoconférence 15 % plus rapidement. De plus, il y a la prise en charge de l’autofocus, de la balance des blancs automatique et de l’exposition automatique pour des expériences d’appels vidéo améliorées. Il prend également en charge la technologie Qualcomm Noise and Echo Cancellation pour améliorer la qualité du son des autres utilisateurs. Le Snapdragon 8 c Gen 3 prend également en charge la qualité de caméra 4K HDR et jusqu’à 4 nouvelles caméras. Ainsi, nous pouvons nous attendre à ce que les futurs PC soient livrés avec plus d’une caméra.

La plateforme comprend également des améliorations de l’IA, qui offriront un incroyable 29+ TOPS d’accélération de l’IA pour une expérience utilisateur plus avancée. En ce qui concerne la sécurité, il y a la prise en charge d’une nouvelle norme pour assurer la sécurité des données des utilisateurs, le Qualcomm Secure Processing Unit (SPU) avec la Microsoft Pluton Security Solution pour sécuriser la violation de données, et un nouveau framework de caméra pour une meilleure authentification afin de garder les données en sécurité.

Snapdragon 7c+ Gen 3 : une puce véloce pour l’entrée de gamme

Quant à la plateforme Snapdragon 7c+ Gen 3, elle est basée sur un processus de 6 nm et offre des performances CPU jusqu’à 60 % plus rapides et des performances de GPU jusqu’à 70 % plus rapides. Elle introduira également la 5G dans les PC d’entrée de gamme. Le système Snapdragon X53 5G Modem-RF, qui prend en charge la 5G sub-6 et mmWave, est également pris en charge.

Il comprend également Qualcomm AI Engine pour des performances améliorées en matière d’IA et FastConnect 6700 pour le Wi-Fi 6 et 6E multi-gigabit avec des vitesses allant jusqu’à 2,9 Gb/s.

Miguel Nunes, vice-président de la gestion des produits chez Qualcomm Technologies Inc, a déclaré : « Avec le Snapdragon 7c+ Gen 3, nous plaçons la barre plus haut dans l’entrée de gamme en étendant l’informatique mobile 5G à l’ensemble des écosystèmes. Que ce soit pour les consommateurs, les entreprises ou l’éducation, les plateformes de calcul Snapdragon offrent les capacités et les expériences dont les clients de notre écosystème et les utilisateurs finaux ont besoin ».

En outre, il est également doté de la prise en charge du HDR 4K et de la fonction de suppression de l’écho et du bruit (ECNS) pour un son net, de fonctions de sécurité, d’un maximum de trois caméras arrière, de PCIe NVMe/SSD, d’eMMC 5.1, de SD 3.0 et d’UFS 2.1.

Les appareils équipés du nouveau Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 et du Snapdragon 7c+ Gen 3 sortiront au cours du premier semestre 2022. Les appareils Lenovo et Motorola devraient être équipés de la plateforme haut de gamme 8cx Gen 3.