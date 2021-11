À qui s’adresse le nouveau Surface Laptop SE de Microsoft ?

by

by

Microsoft a élargi sa gamme de PC Surface avec l’ajout de différents ordinateurs portables haut de gamme. Plus tôt cette année, le géant de Redmond a lancé le Surface Laptop 4, suivi du Surface Laptop Studio au prix de départ de 1599,99 dollars ou encore la Surface Pro 8 à 1 179 euros. Hier, à l’occasion de son événement Education Reimagine, Microsoft a dévoilé un Surface Laptop SE à bas prix, destiné principalement au secteur de l’éducation.

Baptisé Surface Laptop SE, l’appareil est parfait pour les étudiants, qu’il s’agisse d’apprentissage en classe, d’apprentissage hybride ou d’apprentissage à domicile.

Mais, à qui s’adresse le nouveau Surface Laptop SE ? Si vous êtes un étudiant et que vous souhaitez vous procurer le nouveau Surface Laptop SE, vous ne pouvez malheureusement pas le faire ! Le Surface Laptop SE est principalement destiné aux écoles et aux établissements d’enseignement qui achètent des ordinateurs portables en gros pour les distribuer à leurs étudiants.

Cela explique le prix bon marché, les spécifications de base et la fabrication en plastique de l’appareil, car il est destiné à faciliter le travail pour les étudiants. Il s’inscrit dans le cadre d’un effort beaucoup plus large avec Windows 11 SE, une nouvelle édition pour étudiants conçue pour concurrencer Chrome OS et qui sera livrée sur une série d’ordinateurs portables à bas prix dans les mois à venir.

Microsoft pense que la combinaison de ces deux éléments créera une plateforme d’apprentissage optimisée pour les enfants.

En outre, les étudiants ne seront pas en mesure d’installer ou de désinstaller des applications et des services sur leurs ordinateurs portables. Ce sont les services informatiques des établissements d’enseignement et des écoles qui s’en chargeront. Le Surface Laptop SE est donc une excellente option pour les écoles qui ne recourent qu’à l’apprentissage hybride en raison de la pandémie de coronavirus toujours en cours, car il s’adresse aux élèves de la maternelle au CE2.

Une expérience complète en classe

De plus, avec Windows 11 SE et Microsoft 365 préchargés sur la machine, les étudiants pourront accéder aux fichiers, des projets et d’autres données sur l’ordinateur portable même s’ils ne disposent pas d’une connexion Internet à tout moment. L’appareil sera en mesure d’enregistrer automatiquement les fichiers en local pour permettre un accès hors ligne. Lorsqu’il disposera d’un réseau Internet actif, l’appareil synchronisera les modifications à l’aide du service de stockage sur le cloud OneDrive de Microsoft.

Voilà donc tout ce qui concerne le nouveau Surface Laptop SE que Microsoft a dévoilé pour le secteur de l’éducation. L’entreprise entame ainsi un nouveau voyage dans le secteur de l’éducation, en s’attaquant à Chrome OS, et j’aimerais voir d’autres produits de ce type à l’avenir.