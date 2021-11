Le test de durabilité du Surface Duo 2 révèle de potentielles faiblesses

Samsung n’est pas le seul acteur sur le marché naissant des smartphones pliables. Et, Microsoft insiste pour dire qu’elle existe également dans ce marché. Bien sûr, le Surface Duo et son successeur Surface Duo 2 se plient, mais d’une manière très différente et avec des cas d’utilisation très différents. Avec les mécanismes et les matériaux très différents utilisés pour créer les produits de Microsoft, le rapport à la durabilité est très différent par rapport au Galaxy Z Fold 3.

Heureusement, JerryRigEverything a fait le travail littéralement difficile pour nous et a fait passer le Surface Duo 2 à l’essoreuse pour voir à quel point cet étrange smartphone est vraiment résistant.

Si l’on se base uniquement sur le terme « pliable », le Surface Duo 2 correspond tout à fait au profil recherché. Il en fait même plus que tous les autres smartphones pliables du marché puisqu’il peut se replier entièrement, comme les ordinateurs portables convertibles de style « Yoga » à 360 degrés. Cela dit, il fait partie d’une catégorie totalement différente de smartphones pliables, car il s’agit en fait de deux pièces distinctes avec deux écrans distincts réunis au niveau de la charnière, ce qui a quelques conséquences sur sa durabilité.

Les tests de rayures et de brûlures sont sans débat et presque ennuyeux, car le Surface Duo 2 a survécu comme on pouvait s’y attendre. Cependant, le seul défaut se trouve dans le capteur d’empreintes digitales, qui n’est recouvert que d’un revêtement en plastique. Une quantité suffisante de rayures peut rendre le capteur inefficace, ce qui rend inopérants tous les avantages de sécurité qu’il offre.

C’est bien sûr au test de pliage que tout se joue, et c’est là que réside un potentiel problème. Bien sûr, le Surface Duo 2 ne se casse pas, et le YouTubeur Zack Nelson en attribue le mérite au Gorilla Glass Victus de Corning. Toutefois, il présente une flexion visible et reste légèrement déformé. Il survit, mais ce n’est pas beau à voir.

Pas vraiment résistant…

Il est légèrement décevant que le YouTubeur n’ait pas essayé de le plier dans l’autre sens, car la bosse de la caméra introduit un large espace entre les deux moitiés qui pourrait affecter les résultats. Il est vrai qu’il est peu probable que vous vous asseyiez accidentellement sur l’appareil lorsqu’il est plié de cette façon, mais ce serait tout de même un test intéressant.

En plus d’un indice IPX1 presque épouvantable, le Surface Duo 2 n’inspire pas beaucoup de confiance en matière de durabilité. Cette confiance est encore réduite à néant par les critiques sur l’état de son logiciel, mais il est plus facile de corriger cela que les défauts de conception et de production. À ce stade, le Surface Duo 2 reste une nouveauté et sert un marché de niche, du moins jusqu’à ce que Microsoft parvienne à faire en sorte que l’utilisation d’Android sur l’appareil soit une expérience plus agréable.