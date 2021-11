Comment créer des autocollants personnalisés sur le Web dans WhatsApp ?

Les autocollants WhatsApp sont sans doute devenus le moyen le plus utilisé pour s’exprimer sur la plateforme et WhatsApp semble comprendre leur importance. C’est pourquoi WhatsApp a introduit un nouvel outil pour vous permettre de créer des autocollants personnalisés sur ses applications Web et de bureau. En utilisant la fonction d’autocollant personnalisé, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité et rendre la conversation avec les gens plus amusante.

L’application WhatsApp Web et Desktop dispose désormais d’une fonction permettant de créer des autocollants personnalisés et de les envoyer à des personnes en cliquant sur un bouton.

Cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs Windows et Mac. Vous devez simplement vous assurer que vous utilisez la dernière version de WhatsApp Web ou Desktop. Cette nouvelle fonctionnalité arrive après avoir été récemment repérée sur la version bêta de WhatsApp Web.

L’utilisation du créateur d’autocollants intégré de WhatsApp Web est simple. Vous devez suivre quelques étapes simples, que je vais détailler ci-dessous, pour commencer le processus de création d’autocollants.

Voyons comment cela fonctionne :

Rendez-vous sur WhatsApp Web (site Web) et ouvrez une fenêtre de chat à laquelle vous souhaitez envoyer l’autocollant personnalisé Appuyez sur l’icône « Pièce jointe » dans le coin inférieur gauche de la boîte de message. Ensuite, sélectionnez l’option « Sticker » Vous allez maintenant être invité à choisir une photo que vous souhaitez convertir en autocollant depuis votre PC. Sélectionnez la photo et cliquez sur « Ouvrir » dans la fenêtre contextuelle de l’Explorateur Maintenant, WhatsApp Web ouvrira l’interface de création d’autocollants, vous offrant l’accès à une myriade d’outils d’édition. Vous pouvez choisir de couper/recadrer l’image, la faire pivoter, ajouter des emojis, des autocollants ou du texte, et dessiner sur l’image Une fois que vous êtes satisfait de vos modifications, cliquez sur le bouton « Envoyer » dans le coin inférieur droit pour partager votre autocollant personnalisé dans la fenêtre de chat

Une bonne nouvelle

La fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs de WhatsApp Web et sera disponible sur l’application de bureau dans les semaines à venir, comme l’a confirmé le géant de la messagerie.

Cette nouvelle fonctionnalité est une bonne nouvelle, car les utilisateurs avaient l’habitude de dépendre d’applications tierces pour créer des autocollants WhatsApp personnalisés. Cependant, on ne sait pas si la même chose sera étendue aux applications Android et iOS de la plateforme de messagerie. Si cela se produit, les choses peuvent être vraiment triées, en particulier pour les personnes qui envoient et reçoivent des autocollants quotidiennement.

Dans des nouvelles connexes, WhatsApp prévoit d’ajouter quelques autres fonctionnalités, notamment la possibilité de modifier les vitesses de lecture audio, la possibilité de supprimer les messages envoyés après 7 jours et les réactions aux messages.