Le Surface Laptop Studio est le nouvel ordinateur portable phare et puissant de Microsoft

Microsoft annonce le Surface Laptop Studio, qui succède à la puissante gamme d’ordinateurs portables Surface Book. En effet, longtemps annoncé comme le Surface Book 4, le nouvel appareil prend la place du Surface Book en tant qu’appareil Surface le plus puissant jamais conçu.

Il présente une refonte totale de l’ordinateur portable phare de Microsoft, abandonnant l’écran amovible au profit d’un écran qui s’avance pour se transformer d’ordinateur portable en tablette (ou ce que Microsoft appelle le mode Studio).

Le changement le plus immédiat et le plus évident de ce successeur du Surface Book est l’écran et la charnière. L’écran PixelSense de 14,4 pouces va offrir une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et Dolby Vision. Microsoft utilise une nouvelle charnière flexible qui, selon l’entreprise, est durable et permet à cet ordinateur portable de passer d’un mode à l’autre comme le Surface Studio, plus grand. Le Surface Laptop Studio prend en charge trois modes : ordinateur portable, scène et studio.

Le mode ordinateur portable dispose l’écran comme un ordinateur portable ordinaire, avec un clavier complet et un nouveau pavé tactile avec un retour haptique. Le mode scène est la position où les choses deviennent intéressantes, car vous pouvez tirer l’écran vers l’avant dans un angle conçu pour les jeux, le streaming ou les présentations. Cela couvrira le clavier, et l’angle est plus adapté pour regarder Netflix ou jouer à des jeux, toucher l’écran, ou utiliser le nouveau Surface Slim Pen 2 pour une saisie au stylet.

Dans l’ensemble, cette charnière semble être un concept plus gracieux que le Surface Book, qui nécessitait de nombreux mécanismes physiques pour passer d’un mode à l’autre.

Du lourd sous le capot

Tout comme la Surface Pro 8, Microsoft passe aux ports Thunderbolt 4 sur le Surface Laptop Studio. Il y aura deux ports USB 4 avec Thunderbolt 4, et les habituels port de charge Surface Connect et la prise casque 3,5 mm. La prise en charge du Thunderbolt signifie que vous pouvez connecter le Surface Laptop Studio à plusieurs écrans 4K, utiliser un stockage externe à haute vitesse, ou même utiliser un boîtier GPU externe pour transformer cet appareil en un PC de jeu complet.

Microsoft utilise également un pavé tactile de précision en verre avec un retour haptique sur le Surface Laptop Studio, bien que le fonctionnement du retour haptique ne soit pas clair dans l’immédiat.

Sous le capot, il est équipé d’une carte graphique NVIDIA RTX 3050 Ti et d’un processeur Intel série H de 11e génération de 35 watts. Il s’agit du processeur le plus puissant jamais installé dans un appareil Surface, et c’est le premier Surface Laptop à être doté d’une carte graphique discrète. Cela signifie que Microsoft dispose enfin d’un véritable concurrent du MacBook Pro – un appareil doté d’une grande puissance pour les créatifs.

Le prix du Surface Laptop Studio débute à 1599,99 dollars – nous n’avons pas le prix en France. L’expédition commencera début 2022 en France.