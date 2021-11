Le nouveau Surface Laptop SE de Microsoft est le premier véritable concurrent des Chromebook

Microsoft s’attaque aux Chromebook avec un nouveau Surface Laptop SE à 249 dollars, son modèle Surface le plus abordable à ce jour. Alors que le géant des logiciels tente depuis des années de rivaliser avec la popularité de Chrome OS dans les écoles américaines, le Surface Laptop SE est le premier véritable concurrent des Chromebook de la société.

Le Surface Laptop SE sera vendu exclusivement aux écoles et aux étudiants, à partir de 249 dollars. Il s’inscrit dans le cadre d’un effort beaucoup plus large avec Windows 11 SE, une nouvelle édition pour étudiants conçue pour concurrencer Chrome OS et qui sera livrée sur une série d’ordinateurs portables à bas prix dans les mois à venir. Microsoft pense que la combinaison de ces deux éléments créera une plateforme d’apprentissage optimisée pour les enfants.

Le Surface Laptop SE est tout à fait le périphérique Windows à bas prix que vous vous attendez à voir pour ce prix. S’il conserve le même clavier et le même trackpad que le Surface Laptop Go de Microsoft, le châssis entièrement en plastique loge un écran de 11,6 pouces d’une résolution de 1 366 x 768 pixels. Il s’agit du premier appareil Surface 16:9 depuis plus de 7 ans, après que Microsoft soit passé au format 3:2 pour sa gamme Surface avec le lancement de la Surface Pro 3 en 2014. L’écran semble être le plus gros inconvénient de cet appareil.

Sous le capot, le Surface Laptop SE est équipé d’un Celeron N4020 ou N4120 d’Intel, associé à 4 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage eMMC. Microsoft a inclus une caméra frontale de 1 mégapixel prenant en charge le 720P, ce qui devrait permettre de tenir le coup lors des réunions Teams. Le Surface Laptop SE comprend également un seul port USB-A, un port USB-C et une prise casque de 3,5 mm. Cela signifie que c’est également le premier ordinateur portable Surface à être livré sans le port de charge magnétique Surface Connect de Microsoft.

Ce n’est pas la seule première pour le Surface Laptop SE. Microsoft s’engage dans un grand effort de réparabilité avec le Surface Laptop SE, permettant aux écoles de remplacer les composants à l’intérieur de l’ordinateur portable. La base du Surface Laptop SE comporte des vis standard qui permettront aux administrateurs informatiques de remplacer l’écran, la batterie, le clavier et même la carte mère.

Ne l’attendez pas en France

Microsoft a passé les 18 derniers mois à discuter avec les administrateurs informatiques des problèmes de gestion des ordinateurs portables dans les écoles, et la réparabilité était l’une des principales préoccupations. Microsoft vendra des pièces de rechange par l’intermédiaire de ses fournisseurs de services agréés, ce qui devrait permettre aux écoles de remplacer les composants sur place au lieu d’envoyer les appareils en réparation et d’attendre des jours ou des semaines avant qu’ils ne soient réparés.

Nous nous attendons à voir une réparabilité analogue dans d’autres ordinateurs portables Surface à l’avenir, car Microsoft s’est engagée à rendre ses appareils plus faciles à réparer d’ici la fin de 2022.

Microsoft lancera son Surface Laptop SE début 2022 à partir de 249 dollars, disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et au Japon. Une gamme d’ordinateurs portables Windows 11 SE sera également disponible chez Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo et Positivo.