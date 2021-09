Microsoft annonce la Surface Pro 8 avec un écran 13 pouces 120 Hz à partir de 1 179 euros

Lors de son événement matériel Surface, Microsoft a annoncé la nouvelle Surface Pro 8, la successeure de la Surface Pro 7 de l’année dernière. Il s’agit de la plus grande mise à niveau de sa gamme Surface Pro alimentée par Intel depuis la Surface Pro 3 en 2014.

Alors que nous avons vu des modifications au design de la Surface Pro pendant 7 ans, la Surface Pro 8 comprend des changements importants, notamment un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, la prise en charge de ports Thunderbolt 4 (enfin), et un nouveau clavier qui abrite soigneusement un Surface Slim Pen 2 amélioré.

La Surface Pro 8 de Microsoft reprend la plupart des meilleurs éléments de la Surface Pro X et les associe à une puce Intel. C’est la Surface Pro que nous attendions depuis des années. Elle offre un écran tactile PixelSense Flow, comme l’appelle Microsoft, de 13 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des bords plus petits. L’écran de 13 pouces est plus grand que l’écran de 12,3 pouces que l’on trouve sur la plupart des autres appareils Surface Pro, et sa résolution est également plus élevée. Il prend également en charge les technologies Dolby Vision et Adaptive Color Technology.

Cet écran plus grand permet de réduire les bords de la Surface Pro 8, ce qui la rapproche de la Surface Pro X. Mais l’aspect le plus important de l’écran de la Surface Pro 8 est le fait qu’il fonctionne désormais à 120 Hz. Alors qu’il fonctionnera à 60 Hz par défaut, l’écran passera à 120 Hz de manière dynamique pour les tâches tactiles ou au stylet. La Surface Pro 8 utilisera la nouvelle fonction Dynamic Refresh Rate de Windows 11. Le taux de rafraîchissement dynamique fonctionne de manière analogue aux écrans ProMotion à taux de rafraîchissement élevé d’Apple, permettant à l’écran de fluctuer entre différents taux de rafraîchissement en fonction des tâches.

Le clavier distinct Surface Pro Signature comprend également un nouveau Surface Slim Pen 2, analogue au clavier et au stylet de la Surface Pro X. Le stylet se charge dans la base du clavier et comprend un moteur haptique intégré qui tente de reproduire la sensation de l’écriture sur papier. Ce nouveau stylet présente également une latence réduite et une meilleure précision grâce à une pointe redessinée. La béquille utilisée ici est entièrement réglable et vous pouvez fixer la Surface Pro 8 à un clavier.

Du lourd sous le capot

C’est à l’intérieur que la Surface Pro 8 devient encore plus intéressante. Elle fonctionne avec un processeur Intel Core quadricœur de 11e génération et fait partie de la plateforme Intel Evo. Microsoft affirme que la Surface Pro 8 dispose de 43 % de puissance CPU supplémentaire et de 75 % de graphiques plus rapides que la Surface Pro 7. La Surface Pro 8 sera livrée avec un choix entre un processeur Intel Core i5 et Core i7 quadricœur de 11e génération. Du côté commercial, il y aura également une option Core i3 et des modèles LTE. Le modèle de base comprendra 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et pourra aller jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de stockage.

En ce qui concerne les ports et la connectivité, cette variante Pro améliorée offre deux ports Thunderbolt 4. C’est la première fois que Microsoft utilise un port Thunderbolt sur un appareil Surface, abandonnant le vieillissant port USB-A. Cela signifie que vous pouvez connecter la Surface Pro 8 à plusieurs écrans 4K, utiliser un stockage externe à grande vitesse, ou même vous connecter à un GPU externe pour transformer cette tablette en PC de jeu. La Surface Pro 8 offre jusqu’à 16 heures d’autonomie et se recharge depuis le port Surface Connect.

Prix et disponibilité

En ce qui concerne le logiciel, la Surface Pro 8 est évidemment équipée de Windows 11. Vous pouvez donc profiter de toutes les meilleures fonctionnalités de Windows 11 dès le premier jour, sans aucun compromis.

Microsoft a annoncé que la Surface Pro 8 sera disponible à l’achat à partir de 1 179 euros. Vous pouvez précommander cette machine dès aujourd’hui et elle sera expédiée à partir du 28 octobre en France, après le déploiement mondial de Windows 11.