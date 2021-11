Galaxy A53 : voici le design du futur smartphone abordable

Le site Digit a partagé des rendus du Galaxy A53 5G de Samsung, le nouveau smartphone de milieu de gamme. Concernant le design, le Galaxy A53 5G ressemble incroyablement au Galaxy A52 de cette année avec quelques subtiles différences.

Nous pouvons identifier un écran familier avec une caméra logée au centre de l’écran poinçonné, mais il semble que les bords latéraux et supérieurs ont un peu diminué. Un autre changement subtil est que le panneau arrière est maintenant complètement plat et ne se courbe pas sur les bords. Les coins, eux, sont incurvés. Le panneau est censé être en plastique, mais semble avoir une finition mate.

À première vue, la bosse de la caméra semble identique à celle du prédécesseur du Galaxy A53, mais elle a maintenant des bords plus lisses et donne à l’arrière un aspect comparativement plus homogène. Le A52 était équipé d’un capteur photo principal de 64 mégapixels avec OIS, d’un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels, d’un capteur photo macro de 5 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 5 mégapixels.

Le Galaxy A53 est censé hériter du capteur photo principal, mais le reste des spécifications des caméras ne sont pas connues.

Contrairement à la génération actuelle, le Galaxy A53 ne dispose pas d’une prise casque de 3,5 mm. Le smartphone serait également doté de l’écran d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz du A52 et serait un peu plus fin que son prédécesseur.

Samsung a pratiquement supprimé la prise casque de 3,5 mm de ses smartphones, et la tendance sur le marché indique déjà que cela deviendra bientôt un standard sur tous les modèles. Il est toujours décevant quand cela arrive à des appareils qui sont censés faire appel à un certain segment de marché, en particulier un segment qui n’a pas encore pleinement adopté les écouteurs et les casques Bluetooth. Certes, les accessoires Bluetooth sont devenus plus omniprésents et plus abordables de nos jours, mais il y a encore des gens qui ne feront pas l’effort d’en acheter une paire, surtout si leurs smartphones sont livrés avec des écouteurs dans la boîte.

Une puce Exynos avec un GPU AMD

Selon des rapports antérieurs, la 5G sera standard sur le smartphone, et il sera alimenté par une puce Exynos de milieu de gamme avec un GPU AMD, probablement le successeur du Exynos 1080. Le Galaxy A53 sera apparemment disponible dans au moins quatre couleurs, dont le noir, le blanc, le bleu clair et l’orange. Les rendus ne contiennent pas non plus d’informations concernant la présence ou l’absence d’un emplacement pour carte micro SD, un autre « oubli » des smartphones d’antan. Le Galaxy A53 pourrait très bien marquer la fin d’une ère pour la ligne Galaxy A, en la rapprochant de ce qui est devenu la norme sur les smartphones Samsung haut de gamme depuis quelques années maintenant.

Si l’appareil suit le même calendrier de lancement que le A52, nous pouvons nous attendre à le voir en mars 2022. D’autres détails sont encore inconnus, il est donc difficile de deviner s’il a ce qu’il faut pour devenir le meilleur smartphone abordable.