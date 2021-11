Le test de durabilité du Pixel 6 Pro révèle sa résistance

Le Pixel 6 et Android 12 représentent une rupture assez importante avec le passé de Google. Le logiciel est désormais conçu pour être plus facile à personnaliser et le matériel a été mis à niveau pour suivre les tendances actuelles de l’industrie, notamment la fabrication de votre propre processeur mobile. Même le design du Pixel 6 rompt avec la tradition et donne au téléphone une identité visuelle unique. Mais cette singularité se fait-elle au détriment de la durabilité ?

Le Pixel 6 Pro est le meilleur flagship de Google à ce jour. Il présente un nouveau design, des spécifications haut de gamme et de meilleures performances de caméra. Mais qu’en est-il de sa durabilité ? Auparavant, Google a pris des décisions discutables concernant les matériaux et le design de ses smartphones Pixel. Une telle décision était la construction en plastique du Pixel 5. Le smartphone a également souffert de problèmes de panneaux d’affichage.

Heureusement, des Youtubeurs ont commencé à tester la résilience du Pixel 6 Pro. Zack Nelson de la chaîne YouTube JerryRigEverything a testé et montré de quoi est fait le téléphone et ce qu’il peut supporter. Il est connu pour ses tests de durabilité et ses démontages des derniers smartphones.

La résistance aux rayures du Pixel 6 Pro est comme sur n’importe quel autre flagship. L’écran se raye au même niveau que des smartphones rivaux comme l’iPhone 13 Pro Max et le Galaxy S21 Ultra de Samsung. Le capteur d’empreintes digitales à l’écran s’est avéré durable, fonctionnant parfaitement après des rayures profondes du verre de l’écran.

Quant aux côtés du Pixel 6 Pro, ils sont tous en métal, à l’exception de la face supérieure du smartphone. Celle-ci est en plastique, et la raison en est probablement les antennes 5G dont dispose le téléphone, qui ont besoin d’une pièce non métallique pour pouvoir obtenir une réception. Ce qui est étrange avec la partie en plastique, c’est qu’elle est plutôt grande par rapport aux autres smartphones 5G. Elle couvre la quasi-totalité de la face supérieure du Pixel 6 Pro.

Une excellente résistance

Le seul autre endroit où le YouTuber a trouvé du plastique est dans les extrémités incurvées du module caméra. Celles-ci sont toutes en plastique et faciles à rayer. Le reste de l’arrière du smartphone est tout aussi résistant aux rayures que l’avant.

Les modules de caméra des Pixel 6 et 6 Pro, larges et proéminents, ont suscité des inquiétudes. Ceux-ci s’étirent d’un côté à l’autre, ce qui a suscité des inquiétudes quant au fait que les châssis des smartphones soient enclins à se plier. Cependant, Zack Nelson a testé la résistance structurelle du Pixel 6 Pro, le châssis du smartphone s’avérant être non pliable.

Pas de tests de chute

La chaîne YouTube JerryRigEverything n’a pas effectué de tests de chute, ce qui n’est pas surprenant, car ce n’est pas quelque chose pour lequel elle est connue. Même ainsi, vous pouvez vous attendre à ce que le Pixel 6 Pro soit tout aussi fragile que les autres flagships, avec l’utilisation de matériaux et d’une structure de corps analogues.

Le Pixel 6 Pro pourrait au moins donner aux propriétaires et aux potentiels acheteurs un certain niveau de confiance que leurs smartphones ne se briseront pas immédiatement au premier accident. Cela dit, c’est encore une autre affaire s’il y a des composants individuels qui ne fonctionnent pas correctement. Il existe déjà des rapports sur le Pixel 6 présentant certains problèmes liés au matériel qui, espérons-le, pourront être résolus par de futures mises à jour logicielles.