Le Galaxy S22 pourrait mettre le paquet sur le ... Snapdragon 898

Bien sûr, il y a toujours une chance que Samsung mette à disposition des modèles Exynos 2220 du Galaxy S22 sur certains marchés, notamment en Corée du Sud. Étant donné les performances non testées de la puce de nouvelle génération de Samsung, il serait plus sûr de commencer par des séries limitées de ces modèles. La situation mondiale des semi-conducteurs rend également la prise de risques aussi importante, moins envisageable, de sorte qu’il pourrait être dans l’intérêt de Samsung de se tourner vers Qualcomm, au moins pour l’année prochaine.

Si cela se concrétise, les utilisateurs de tous les marchés pourraient avoir des raisons de se réjouir, mais cela se fera aux dépens de Samsung. La puce Exynos 2200 a fait l’objet de nombreuses rumeurs, notamment en raison de la technologie graphique AMD qui devrait améliorer les performances de la puce, en particulier dans les jeux. Les benchmarks n’ont pas été concluant, mais semblent au moins être à égalité avec les chiffres divulgués pour le Snapdragon 898 au lieu d’être plus lent ou plus faible.

Cela inclut non seulement le Galaxy S22 et le Galaxy S22+ mais aussi le Galaxy S22 Ultra.

Pendant des années, Samsung a toujours été une entreprise à deux processeurs. Elle a partagé sa série de produits phares entre les processeurs Snapdragon de Qualcomm et sa propre puce Exynos. Cependant, ce dernier est devenu assez controversé ces dernières années, et il semble que le drame pourrait atteindre son apogée dans quelques mois. Selon la dernière rumeur, les premiers Galaxy S22 seront tous équipés du Snapdragon 898 , avec peu ou pas de place pour le très attendu Exynos 2200 .