Test du Samsung Galaxy A52 5G : solide sur toute la ligne !

Le Galaxy A52 5G de Samsung est arrivé dans un grand nombre de couleurs différentes et apporte une poignée d’améliorations à une gamme qui en avait désespérément besoin pour rester compétitive. Le Galaxy A52 5G est un smartphone de milieu de gamme à 449 € doté d’une caméra plutôt correcte, d’un magnifique écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et des performances qui feront l’affaire.

Et oui, il existe des appareils de milieu de gamme au prix similaire qui, selon vous, offrent davantage. Peut-être un meilleur design ou de meilleures performances. Mais ce sur quoi Samsung mise ici, c’est que le Galaxy A52 5G est compatible avec l’écosystème de la marque, permettant de disposer des SmartTags, des fonctions complètes de la Galaxy Watch, la connectivité plus rapide des Galaxy Buds, etc. Par exemple, il y a l’iPhone SE, qui vous donne accès à l’écosystème Apple tant convoité. Mais honnêtement, je pense que le Galaxy A52 5G bat l’iPhone SE dans de nombreux domaines — meilleure caméra, écran bien meilleur, design moderne.

En bref, le Galaxy A52 5G de Samsung est un produit vraiment attrayant si vous êtes à la recherche d’un solide appareil de milieu de gamme.

Dans la boîte :

Galaxy A52 5G

Écouteurs

Câble USB-C

Bloc de charge

Clé d’éjection de la carte SIM

Galaxy A52 5G : design

Le smartphone lui-même ne donne pas l’impression d’être une dalle de métal et de verre haut de gamme comme le font les grandes marques. C’est assez logique puisqu’il est en fait, fait de plastique. L’arrière a cette finition mate et douce, qui est assez élégante et agréable au toucher, et fait un assez bon travail pour garder les traces de doigts à distance. J’aime vraiment cette finition plus agréable au toucher que la finition brillante du Galaxy A51.

Et, il y a également une prise casque sur la tranche inférieure, à côté de l’un de ses haut-parleurs. Oui, j’ai bien dit l’un de ses haut-parleurs, car le Galaxy A52 5G est équipé de haut-parleurs stéréo – l’un en bas, l’autre dans l’écouteur.

C’est encore une autre amélioration significative. Comment fonctionnent les haut-parleurs stéréo du Galaxy A52 5G ? En activant l’option Dolby Atmos et en modifiant quelque peu l’égaliseur, vous allez obtenir un son plutôt bon ! Ce ne sont certainement pas les meilleurs haut-parleurs sur un smartphone, mais ils peuvent convenir à la plupart des consommateurs.

Le modèle que j’ai est un double SIM avec un plateau hybride. Cela signifie que vous pouvez y placer deux cartes SIM ou une carte SIM et une carte micro-SD pour l’extension du stockage.

Galaxy A52 5G : écran

En façade, nous avons un écran de 6,5 pouces. Il est assez grand – beaucoup de surface pour regarder Netflix ou jouer à des jeux vidéo, sans pour autant être un téléphone géant. Cependant, c’est une question de préférence : les bords de l’écran sont un peu épais et je pouvais à peine l’utiliser d’une seule main, donc certaines personnes pourraient le trouver ingérable.

L’écran dispose de deux modes de couleurs — vous pouvez choisir Basique ou Vif, l’un étant plus précis et plus chaud, l’autre ayant des couleurs plus vives et un rendu légèrement plus froid. J’utilise toujours le mode Basique sur les smartphones Samsung et j’ai vraiment apprécié l’écran du Galaxy A52 5G — c’est certainement l’un des points forts de ce milieu de gamme.

Ensuite, il y a le taux de rafraîchissement de 120 Hz. Encore une fois, le Galaxy A52 5G est plus fluide que le Galaxy A51 de l’année dernière.

Enfin, l’écran est très lumineux pour une utilisation en extérieur. En fait, l’écran du Galaxy A52 5G a fait des miracles et fait partie des meilleurs écrans, si ce n’est le meilleur, que l’on peut trouver sur un milieu de gamme à un prix aussi bas.

Galaxy A52 5G : caméras

Le Galaxy A52 5G est doté d’un capteur photo principal de 64 mégapixels assisté d’une stabilisation optique de l’image. C’est formidable de voir qu’une caractéristique phare se retrouve dans le milieu de gamme, mais quelles sont ses performances réelles ? Eh bien, commençons par le haut. Par défaut, le capteur de 64 mégapixels prend des photos de 16 mégapixels, ce qui signifie que ses pixels sont regroupés en groupes de 4 pour former « le pixel Voltron ».

Pas trop mal, hein ? La balance des couleurs est juste un peu froide. Selon ce que décide l’IA en arrière-plan, les couleurs peuvent être soit naturelles, soit légèrement saturées, mais ce dernier cas est rare. La plage dynamique est assez large et l’on peut obtenir beaucoup.

Ensuite, nous avons cette caméra ultra-large de 12 mégapixels, qui est également assez bonne. Un peu moins détaillé que le capteur photo principal, mais certainement utile pour les photos de paysages ou les séquences d’action. La reproduction des couleurs est également très bonne, et le mode « Nuit » est également disponible.

Le mode Portrait est aussi étonnamment efficace pour détecter les bords du sujet.

La troisième caméra ? Une caméra macro de 5 mégapixels. Comme sur d’autres smartphones, je ne suis pas fan de ce capteur, mais que faire ? Quoiqu’il en soit, le capteur photo macro du A52 5G a été considérablement amélioré par rapport au A51 de l’année dernière, ce qui est agréable à voir.

Parfait pour les selfies

À l’avant, il y a une caméra frontale de 32 mégapixels. Cela semble génial sur le papier, mais avec autant de pixels entassés sur ce minuscule capteur, comment se comporte-t-il en basse lumière ? Pas mal du tout ! Le ton de la peau est un peu pâle, et il y a un peu d’accentuation excessive. Mais de jour comme de nuit, la caméra frontale est très bonne.

Quant à la vidéo, on peut filmer des clips 1080p jusqu’à 60 fps et des vidéos 4K à 30 fps. Et ce n’est pas si mal – des couleurs vives, beaucoup de netteté dans les détails et une gamme dynamique plutôt bonne. Et cette stabilisation optique aide un peu à réduire la main tremblante qui donne la nausée…

Galaxy A52 5G : logiciel et performances

Le Galaxy A52 5G est équipé d’Android 11 et de la surcouche One UI 3.1 de Samsung. Cette dernière réimagine complètement l’apparence d’Android et ajoute une tonne de fonctionnalités, au cas où vous n’auriez jamais touché un smartphone Samsung auparavant.

Vous avez SmartThings de Samsung, l’amélioration audio Dolby Atmos, divers ajouts sur la façon dont les notifications sont affichées et comment vous pouvez interagir avec elles. C’est une interface utilisateur très riche qui peut sembler un peu dure à appréhender si vous êtes nouveau.

En ce qui concerne les performances, le Snapdragon 750G n’est pas le processeur le plus rapide du marché et vous pourriez ressentir des ralentissements en utilisation intensive. La bonne nouvelle, c’est que le Galaxy A52 5G se sent et réagit beaucoup mieux que le Galaxy A51. Pour le prix demandé, je dirais que les performances sont parfaitement acceptables.

Aucun problème sur les performances

Pour des jeux simples, je n’ai eu aucun problème avec le smartphone. Maintenant, les benchmarks ont écrasé son esprit, mais c’est ce qu’ils sont censés faire. Vous pouvez être assuré que la plupart des jeux sur le Play Store sont optimisés pour fonctionner avec ce téléphone et d’autres moins performants.

Nous avons un minimum de 128 Go de stockage avec 4 Go de RAM. Oui, un peu plus de RAM aurait été bien, mais Android peut toujours fonctionner correctement avec 4 Go. Le A52 5G vise à être un bon smartphone à appareil photo qui peut exécuter tout ce que vous avez à l’écran en ce moment, pas à être un monstre multitâche.

Comme mentionné précédemment, le stockage peut être étendu par une carte micro SD, mais le plateau est hybride — ce qui signifie que si vous voulez utiliser une deuxième carte SIM, l’emplacement micro-SD ne peut pas être utilisé.

Galaxy A52 5G : autonomie

Avec une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, le Galaxy A52 5G peut sans aucun doute tenir un certain temps avant d’avoir besoin d’un chargeur mural. Oui, ce grand écran lumineux à l’avant peut épuiser la batterie, mais d’un autre côté, le processeur n’est pas super puissant, ce qui permet de ne pas trop la vider.

Avec une utilisation assez régulière, en testant le smartphone, en téléchargeant des applications, en le mettant à l’épreuve, il a réussi à tenir toute la journée.

Le chargeur fourni dans la boîte a une puissance de 15 W, ce qui n’est pas idéal — ne comptez pas sur lui pour une charge rapide. Il permet de recharger le smartphone en 1 heure et 40 minutes — ce n’est pas si mal, mais ce n’est certainement pas le chargement le plus rapide qui existe. Le Galaxy A52 5G prend en charge un chargeur de 25 W, mais vous devrez l’acheter séparément si vous souhaitez en utiliser un.

Le Samsung Galaxy A52 5G ne prend pas en charge la recharge sans fil.

Galaxy A52 5G : verdict

Il y a beaucoup de choses que le Galaxy A52 5G réussit à faire. La caractéristique la plus importante est peut-être une caractéristique qui semble beaucoup moins excitante que les spécifications : les mises à jour de sécurité pour au moins les prochaines années. À moins de 450 euros, il s’agit de l’offre supérieure du marché des petits budgets, mais quelques centaines d’euros supplémentaires sont probablement plus faciles à avaler si vous savez que vous obtiendrez un support pendant quelques années.

Samsung a investi dans le matériel à tous les bons endroits : l’écran à 120 Hz offre une expérience utilisateur de haut niveau, l’autonomie de la batterie est bonne, les performances de la caméra sont solides, qui permet de bien gérer les tâches quotidiennes.

Ce que je n’ai pas aimé — la surcouche utilisateur, une tendance à la sursaturation des couleurs dans les photos — semble plus pardonnable lorsque le smartphone réussit les choses non négociables. Le Pixel 4a 5G est probablement le concurrent le plus proche de cet appareil, et il bat le Galaxy A52 5G sur la qualité de la photo et une interface utilisateur plus propre, mais c’est un appareil plus petit sans un écran avec un taux de rafraîchissement aussi rapide.

Dans tous les cas, le Galaxy A52 5G est un excellent smartphone de milieu de gamme. Mais ce qui est tout aussi important, c’est qu’il sera un bon smartphone dans quelques années.